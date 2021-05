Boxe : Usyk, Whyte, Ruiz... Quel adversaire pour Anthony Joshua ?

Anthony Joshua, qui ne combattra pas Tyson Fury cet été, est en quête de son futur adversaire. Quatre noms sont privilégiés.

Alors que le grand combat tant attendu pour l’unification des ceintures des poids lourds de boxe n’aura finalement pas lieu – Tyson Fury doit affronter Deontay Wilder pour un troisième combat –, le détenteur des titres WBA, WBO, IBO et IBF prépare sa prochaine montée sur le ring.

Oleksandr Usyk

Selon toute vraisemblance, Anthony Joshua devrait affronter son challenger obligatoire WBO, Oleksandr Usyk. L’Ukrainien, invaincu et qui est monté de catégorie (il était auparavant chez les lourds-légers) reste sur une belle victoire contre Derek Chisora.

Le combat pourrait se dérouler à Londres, soit à Wembley soit au Tottenham Hotspur Stadium, et avec du public. Attention, car le combat ne sera pas aisé par «AJ». Usyk a montré qu’il était capable de tout.

Andy Ruiz Jr

Si le combat avec Oleksandr Usyk venait à ne pas avoir lieu, Anthony Joshua pourrait retrouver une ancienne connaissance avec Andy Ruiz Jr. L’Américano-mexicain avait créé l’une des plus grosses sensations de ces dernières années en infligeant au Britannique sa toute première défaite en carrière en juin 2019 à New York. Joshua s’était vengé six mois plus tard en Arabie saoudite pour récupérer toutes ses ceintures.

Eddie Hearn, promoteur de Joshua, a confié mardi qu’Andy Ruiz, qui a fait un retour victorieux il y a quelques jours contre Chris Arreola, avait proposé un troisième combat.

Dillian Whyte

Il n’attend que ça. Dillian Whyte est dans l’ombre d’Anthony Joshua depuis des années. Considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, le «Body Snatcher» attend une chance pour le titre depuis qu’il a pris sa revanche sur Alexander Povetkin en mars dernier. Joshua l’avait battu en 2015. Une revanche est donc totalement possible entre les deux hommes.

D’autant que vu la rivalité entre les deux anglais, le choc vaudrait son pesant d’or. Un combat à Wembley ou Cardiff pourrait se faire.

Luis Ortiz

Il est un peu le pompier de service. Le vétéran Luis Ortiz (42 ans) garde une belle aura dans le monde de la boxe. S’il est plus proche de la retraite que les autres, le boxeur cubain est l’un des plus puissants de la catégorie. Battu par deux fois par Deontay Wilder, il possède un bras gauche puissant et difficile à contrer.X

