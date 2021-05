«Ce n’était pas quelqu'un que j'appréciais beaucoup» : Juninho dézingue Rudi Garcia

Au lendemain des critiques de Rudi Garcia, Juninho, directeur sportif de l’OL, a répondu à son ancien entraîneur pour remettre les pendules à l’heure.

Aussi précis que ses coups francs lorsqu’il était joueur, le Brésilien n’a pas manqué sa cible. Lors d’une émission (OL live System), «Juni» est revenu sur les propos de la veille de l’ancien technicien de l’OM et de Lille notamment qui l’avait notamment égratigné.

«Je suis surpris. Ça donnait l'impression d 'avoir été préparé avant, a confié Juninho. Je savais qu'il allait faire quelque chose, ça fait partie de son caractère. Non, je n'ai pas l'impression d'avoir été trahi, je connaissais son caractère. On est trahi par ses vrais amis. Ce n'était pas quelqu'un que j'appréciais beaucoup comme personne.»

Mais l’ancien milieu de terrain des Gones ne s’est pas arrêté là et a vidé son sac. «Rudi, il a un manque total de confiance en lui et du coup il veut toujours montrer qu'il est beau, qu'il est costaud, s'il peut parler et se voir dans la télé, il est content, a-t-il lâché. Il est vraiment froid, humainement, il n’a pas de sentiments pour les gens autour et si tu n'en as pas, tu as du mal à comprendre.»

La veille, Rudi Garcia, qui n’est plus l’entraîneur de Lyon, avait reproché à Juninho plusieurs choses. «Il fait des choses dans mon dos, parle aux joueurs dans mon dos, laisse certains critiquer le coach comme Jean Lucas, avait-il lancé. Il a manqué d'objectivité et de traitement équitable. (...) J'ai composé avec tout ça.»