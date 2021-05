Equipe de France : Karim Benzema a fait son retour à Clairefontaine

Il est l’attraction de ce début de rassemblement. Plus de cinq ans après sa dernière sélection en équipe de France, Karim Benzema a fait son retour, ce mercredi, à Clairefontaine pour le coup d’envoi de la préparation des Bleus à l’Euro (11 juin-11 juillet).

Il était aux alentours de 12h15 quand l’attaquant du Real Madrid a fait son apparition à l’entrée du centre d’entraînement des Tricolores, situé dans les Yvelines. Bien avant l’heure officielle de la convocation fixée à 13h. Visiblement détendu, il a adressé un clin d’œil et un pouce levé à la poignée de supporters présents sur les lieux pour saluer son arrivée et celle de ses coéquipiers, notamment de Corentin Tolisso et Lucas Digne arrivés les premiers.

Et pour son retour, Karim Benzema, qui va participer à sa première compétition internationale depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil, se veut ambitieux. «Je veux gagner un trophée avec l’équipe de France», a-t-il confié dans une interview à l’Equipe. Pour y parvenir, il espère «apporter une petite touche supplémentaire à cette force qui est déjà là. (…) Je ne viens pas pour faire de l’ombre à untel ou pour prendre la place de quiconque. Non, non. Ils ont déjà gagné ! Ils savent ce que c’est. Moi, je viens juste amener ce que je sais faire.»

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, l’ancien lyonnais et les 21 autres Bleus présents pour ce début de stage, Paul Pogba (Manchester United) ainsi que Kurt Zouma, N’Golo Kanté et Olivier Giroud (Chelsea) étant retenus en club pour les finales de la Ligue Europa et de la Ligue des champions, vont entamer leur préparation avec un premier entraînement programmé ce jeudi.

L’un des principaux mots d’ordre sera la récupération avec un programme qui devrait être adapté en fonction de l’état physique de chaque joueur. Car tous n’affichent pas le même état de forme et de fraîcheur, n’ayant pas forcément eu le même temps de jeu. Ils auront également deux matchs amicaux à Nice contre le pays de Galles (2 juin), puis au Stade de France face à la Bulgarie (8 juin). Les premières occasions pour Karim Benzema de renouer le fil de son histoire avec l’équipe de France.