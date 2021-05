Guy Roux : «Bernard Tapie me criait ‘rentre dans ta niche’»

Invité de L’Heure des Pros ce mercredi pour la sortie de son livre «Confidences», Guy Roux est revenu sur sa relation avec Bernard Tapie, ancien président de l’OM.

L’emblématique entraîneur de l’AJ Auxerre (1961-2005) évoque des moments marquants dans un ouvrage nostalgique. Celui qui a mis un terme à sa carrière de fin tacticien en 2007, après un bref passage à Lens, a confié quelques souvenirs croustillants lors de rencontres contre l’Olympique de Marseille.

«Bernard Tapie avait toujours une pointe d’humour, même dans les batailles les plus sombres. J’ai beaucoup aimé mes combats avec lui, se remémore Guy Roux aujourd’hui âgé de 82 ans. Un jour, il fallait qu’ils (l’OM, ndlr) fassent le même résultat que le PSG pour être champions de France. (…) A Marseille, les bancs étaient enterrés avec la tête qui dépassait. Moi, j’étais monté sur le gazon et il me criait «gros con, rentre dans ta niche !» pendant le match, c’était son style.»

Résultat, la saison d’après, Bernard Tapie pensait avoir trouvé la solution pour ne plus voir le champion de France 1996 avec l’AJA s’asseoir sur le bord de la pelouse. «J’avais pris une chaise pour me mettre en hauteur, indique tout sourire Guy Roux. L’année suivante, dans notre vestiaire, il n’y avait plus de chaise. Mais j’ai été cherché une chaise dans le bureau des arbitres.»

Souvent taxé de «radin», le quadruple vainqueur de la Coupe de France (un record qu’il détient avec André Cheuva) est également revenu sur ce fameux passage où on le voit réclamer le ballon du match dans les tribunes lors de la rencontre de Coupe d’Europe entre Auxerre et Dortmund. «Je pensais toujours au spectateur, un ballon c’était un vingtième de SMIC, raconte-t-il. Il fallait qu’ils travaillent un certain nombre d’heures à l’usine pour venir aux matchs et que nous nous puissions acheter un ballon. Donc ça avait une très grosse valeur.»