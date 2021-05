Ligue Europa : pourquoi Monaco espère une victoire de Manchester United

Les Monégasques seront des spectateurs attentifs, ce mercredi, de la finale de la Ligue Europa. Car le vainqueur entre Manchester United et Villarreal décidera de son avenir européen la saison prochaine.

A l’issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1, Monaco a sauvé sa place sur le podium derrière Lille et le PSG malgré son match nul à Lens (0-0). Cette 3e place au classement est synonyme de tour préliminaire pour la Ligue des champions. Mais le club de la principauté pourrait ne pas être obligé de passer par là pour retrouver la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Si le club anglais venait à s’imposer à Gdansk (Pologne), les hommes des Niko Kovac seraient directement qualifiés pour la phase de poules de la C1. Car une victoire finale en Ligue Europa offre un billet pour la Ligue des champions. Or, les Red Devils ont déjà obtenu leur ticket avec leur deuxième place en Premier League.

Dans pareil cas de figure, ce billet est attribué au 3e du championnat du 5e pays à l’indice UEFA. A savoir la France et Monaco. En revanche, en cas de sacre de Villarreal, la formation espagnole, entraînée par Unaï Emery et qui a terminé 7e de Liga, sera directement qualifié pour la Ligue des champions, alors que l’ASM devra bien passer par le 3e tour préliminaire et les qualifications.

Ces dernières années, le 3e de Ligue 1 a été plutôt gâté. La saison dernière, Rennes avait profité du succès du FC Séville pour intégrer directement la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, tout comme Lyon les deux années précédentes avec les victoires de l’Atlético Madrid en 2018 et Chelsea en 2019. Au tour de Monaco d’en profiter ?