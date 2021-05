Parme : Benoît Paire craque encore sur le court avant d’abandonner

A quelques jours de Roland-Garros, les choses ne s’arrangent pas pour Benoit Paire. Engagé au tournoi de Parme, le Français, tête de série n°2, a abandonné et quitté le court, ce mercredi, face à l’Espagnol Jaume Munar (7-5, 3-1) non sans avoir manifesté son agacement à haute voix.

«Je suis nul, nul, nul. Que des penalties depuis le début du match et j’arrive à les emplâtrer, car je suis pas bien dans ma tête…», s’est exclamé l’Avignonnais à la peine depuis le début de la saison. Des difficultés sportives et mentales qui se sont une nouvelle fois manifestées en Italie, où il a encore traîné sur mal-être.

Sur la terre battue italienne, le 40e joueur mondial avait pourtant bien démarré la rencontre pour mener dans le premier set (3-1). Mais, au fil des échanges, il est retombé dans ses travers et a laissé filer la première manche après 1h07 de jeu. Et excédé par la tournure des événements dans le set suivant, où il était mené (1-3), il n’a pas pris la peine de terminer la partie. Il a rassemblé ses affaires et quitter les lieux, prétextant des maux de gorge pour justifier son abandon.

Cette nouvelle sortie et ce comportement sont récurrents ces dernières semaines. Ses excès lui ont d’ailleurs valu d’être écarté d’une possible sélection aux JO de Tokyo (Japon). Depuis le début de la saison, Benoît Paire peine à trouver la motivation nécessaire en raison du contexte sanitaire. Et ses résultats attestent du mal qui le ronge avec 14 défaites en 16 rencontres en 2021.

Cela est pour le moins inquiétant et n’augure rien de bon avant le début dimanche de Roland-Garros. Même si avec Benoît Paire, il faut toujours à s’attendre à tout. D’autant que Porte d’Auteuil, il pourra compter sur la présence de quelques spectateurs qui pourraient lui permettre de se transcender.