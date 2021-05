Real Madrid : Zinédine Zidane quitte son poste d’entraîneur

Zinédine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid, a annoncé jeudi le club espagnol.

C’est désormais officiel. «Zizou» quitte une nouvelle fois les Merengues. Après une saison blanche qui l’a vu terminer deuxième de Liga et atteindre les demi-finales de Ligue des champions, le technicien tricolore a décidé de mettre fin à son aventure dans son club.

«Il faut respecter sa décision et lui montrer notre respect pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce que sa silhouette représente pour le Real Madrid, peut-on lire sur le communiqué du Real Madrid. Zidane est l’un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu'il a été en tant qu'entraîneur et joueur de notre club. Il sait qu'il est au cœur du Real Madrid et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison.»

Quel avenir ?

Après un premier passage entre 2016 et 2018 et trois victoires consécutives en C1, Zinédine Zidane avait décidé de prendre une pause de neuf mois. Il était revenu sur le banc du Real Madrid en 2019 en pompier de service en prenant la succession de Santiago Solari.

Pour ce deuxième passage sur le banc madrilène, le Français reportera le championnat d’Espagne (2020) et la Supercoupe d’Espagne (2020). Seule la Coupe du Roi manque donc à son palmarès. Un trophée qu’il n’a d’ailleurs jamais remporté en tant que joueur également.

Désormais, alors qu’une valse des entraîneurs a lieu en Europe, reste à savoir ce que sera l’avenir de l’ancien n°10 de l’équipe de France. Prendra-t-il place sur un autre banc dans les prochains jours ou décidera-t-il de prendre une année sabbatique pour préparer un nouveau défi (les Bleus après le Mondial 2022 ?). On pourrait en savoir plus très rapidement.