Roland-Garros 2021 : Nadal, Djokovic, Tsitsipas… qui sont les favoris ?

L’édition 2021 de Roland-Garros commencera dimanche 30 mai. Si Rafael Nadal sera le grand favori, d’autres peuvent le faire tomber.

Rafael Nadal

Incontestable maître des lieux, Rafael Nadal se mettre en quête d’un 14e titre Porte d’Auteuil. Incroyable mais pas impossible. S’il n’est plus aussi dominateur que par le passé et qu’il est tancé à chacune de ses rencontres (même sur terre battue !), l’Espagnol est toujours capable de briller dans son jardin et sur l’ocre. «Malheureusement, ce n’est pas comme ça que ça se passe, personne n’est invincible, nulle part. Cette année, j'ai perdu à Monte-Carlo et à Madrid. J'espère ne pas perdre ici à Roland-Garros, a-t-il confié à l’AFP. Que faire pour me battre ? Je ne vais pas donner des indices à mes adversaires. Moi, je dois me préoccuper de ce que j'ai à faire pour qu'ils ne me battent pas. Et eux doivent en faire autant de leur côté.» Mais à bientôt 35 ans, celui qui vient de remporter un dixième Masters 1000 à Rome ne lâchera rien.

Novak Djokovic

Vainqueur en 2016, Novak Djokovic aimerait bien enfin décrocher un nouveau titre à Roland-Garros. Avec quatre revers en finale contre Rafael Nadal, dont la dernière en 2020, le n°1 mondial aura peut-être une chance cette année. Surtout qu’il se retrouve dans la même partie de tableau que l’Espagnol et donc qu’il pourrait le retrouver avant la finale. Vainqueur de l’Open d’Australie en début d’année, le Serbe se présentera en tout cas dans la peau d’un favori à Paris. Comme chaque année…

Stefanos Tsitsipas

Et si c’était lui ? 5e joueur mondial, Stefanos Tsitsipas fait figure aussi de favori à Paris. A 22 ans, le Grec s’est imposé lors du Masters 1000 de Monte-Carlo début avril et il avait également atteint la finale à Barcelone puis à Acalpuco avant de s’imposer à Lyon. De bonnes bases pour se présenter à Roland-Garros. «Roland-Garros est l’un des Grands Chelems que j’adore le plus. J’espère que ça se passera bien», a-t-il récemment confié. Mais pour aller au bout, il devra afficher un niveau exceptionnel sur les deux semaines. Y parviendra-t-il ?