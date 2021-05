500 miles d’Indianapolis : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C’est l’un des événements de l’année des courses automobiles. La 105e édition des 500 miles d’Indianapolis (Etats-Unis) se tient, ce dimanche, sur l’ovale de l’Indianapolis Motor Speedway avec pas moins de 135.000 spectateurs attendus dans les tribunes. Une course à suivre à partir de 18h30 sur Canal+ décalé.

Le vétéran Scott Dixon (40 ans) partira en tête. Champion en titre et leader du classement général d’IndyCar, le Néo-Zélandais, en quête d’une 7e couronne, a fait d’une nouvelle victoire aux 500 miles d’Indianapolis, après celle décrochée en 2008, son «objectif numéro un».

«Nous imposer à nouveau ici, c’est l’objectif premier que nous nous sommes fixés avec l’équipe, puis nous nous concentrons sur le championnat», avait-il déclaré la semaine passée, juste après avoir assuré sa 4e pole position sur ce tracé.

Et il sait peut-être mieux que personne combien il est compliqué de s’imposer dans cette course si exigeante, lui qui a fini à trois reprises à la 2e place. Et pas plus tard qu'en août dernier. Il avait pourtant effectué 111 tours en tête (sur 200), mais il avait vu le Japonais Takuma Sato triompher pour la 2e fois après 2017. «Je peux vous dire que c’est la pire des places qui soit», a lâché Scott Dixon.

Herta et VeeKay en embuscade

Cette année, il devra se méfier de l’Américain Colton Herta et du Néerlandais Rinus VeeKay qui s’élanceront juste derrière lui. Ces deux jeunes compétiteurs incarnent la relève ambitieuse qui le concurrence déjà cette saison, puisque le premier, âgé de 21 ans, a remporté le Grand Prix de Saint-Pétersburg (Floride) et le second, 20 ans, s’est adjugé le Grand Prix d’Indianapolis sur le tracé routier jouxtant le grand ovale. Et tous deux pourraient effacer des tablettes Troy Ruttman, qui est le plus jeune vainqueur des 500 Miles à 22 ans et 80 jours (1952).

Du côté des Français, Simon Pagenaud, vainqueur en 2019, partira en 26e position juste devant son compatriote Sébastien Bourdais (27e). Romain Grosjean, qui était monté sur la 2e marche du podium lors du Grand Prix d’Indianapolis il y a quinze jours, ne sera pas au départ. Avant même le début de la saison, le pilote tricolore, marqué par son accident sur le circuit de Shakir en Formule 1 en novembre dernier, avait renoncé à participer aux courses sur ovale. Mais il devrait être un spectateur très assidu.