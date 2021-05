Barrages : Malgré sa défaite contre Toulouse (0-1), Nantes reste en Ligue 1

Nantes évoluera toujours en Ligue 1 la saison prochaine. Malgré leur défaite, ce dimanche, lors du barrage retour contre Toulouse (0-1), les Canaris ont conservé leur place dans l’élite grâce à leur succès à l’aller (1-2). De son côté, le TFC reste en Ligue 2.

Jusqu’au bout, cette saison de Ligue 1 aura été indécise. Mais Nantes a finalement sauvé sa peau tant bien que mal, non sans avoir tremblé jusqu’à la fin du temps additionnel (97e). Et Antoine Kombaouré, arrivé le 11 février dernier à la tête de l’équipe, a réussi son pari qui était loin d’être gagné à l’avance. D’où l’intense émotion de l’entraîneur au coup de sifflet final. «Je n’avais jamais ressenti ça. Je ne souhaite à personne de vivre ce qu’on n’a vécu. C’est la plus forte émotion de ma carrière», a-t-il lâché les larmes aux yeux.

Vainqueurs, jeudi, au Stadium (1-2), lui et ses joueurs ont longtemps tremblé et ont frôlé le pire avec le but de la tête de Vakoun Bayo à la réception d’un centre d’Amine Adli à l’heure de jeu (62e). Ils ont aussi retenu leur souffle à dix minutes de la fin après une main dans sa surface de Charles Traoré (81e). Mais l’arbitre de la rencontre n’a pas accordé de pénalty avant de d’expulser quelques minutes plus tard Nathan N’Goumou, tout juste entré en jeu, pour un pied dans le visage de Jean-Charles Castelletto (87e).

De quoi provoquer l’immense colère des Toulousains restés bloqués aux portes de la Ligue 1. A commencer par celle du président Damien Comolli. «Vous nous avez volés la montée ! C'est scandaleux», a-t-il lancé fou de rage au corps arbitral. Un an après avoir quitté l’élite, tout sera à refaire pour Toulouse, qui repartira à l’étage inférieur la saison prochaine avec l’objectif de retrouver la Ligue 1. Nantes, qui a vécu sa saison la plus compliquée depuis sa remontée en 2013, devra tirer les enseignements nécessaires pour ne pas voir cette fois la sentence tomber.