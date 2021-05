Chelsea : «A chaque fois que le PSG était éliminé, j’étais le coupable», regrette Thiago Silva

A 36 ans, Thiago Silva tient enfin sa première Ligue des champions. Après de nombreux échecs avec le PSG, le défenseur brésilien a soulevé, samedi soir, la plus prestigieuse des Coupes d’Europe avec Chelsea, moins d’un an après avoir quitté le club de la capitale, où il n’a pas été conservé. Une revanche même s’il n’oublie pas Paris.

L’ancien capitaine parisien est passé par toutes les émotions à Porto, théâtre de la finale de la Ligue des champions face à Manchester City. Touché à l’adducteur, il est sorti dépité à dix minutes de la pause. «Il s’est passé beaucoup de choses dans ma tête. Sortir très tôt dans un match comme celui-là, c’était difficile pour moi. Mais je ne pouvais pas continuer», a-t-il expliqué au micro de RMC Sport. Mais sa déception a été remplacée par une joie intense au coup de sifflet libérateur avec le sacre des Blues (1-0). «C’est incroyable ! C’est le moment le plus important de ma carrière, a-t-il réagi. C’est inoubliable. Je suis vraiment très content.»

Et très rapidement, il a tenu à rendre hommage au PSG qu’il n’a pas oublié malgré les circonstances de son départ. «C’est le moment aussi d’avoir la reconnaissance de tout ce que Paris a fait pour moi. Mais on n’a pas réussi à gagner avec Paris. Aujourd’hui je suis très content d’avoir cette coupe. J’espère que ce moment pourra arriver pour Paris», a-t-il confié très ému d’avoir pu enfin soulever ce trophée qui s’est si longtemps refusé à lui dans la capitale.

Et ce titre a d’autant plus de saveur, qu’il a très souvent été tenu pour responsable des éliminations parisiennes. «C’est une émotion particulière. Surtout avec toute la pression que j’avais au PSG pour remporter cette Coupe. A chaque fois que Paris était éliminé, tout le monde voulait trouver un coupable et c’était toujours moi le coupable, a déploré Thiago Silva. C’était dommage car j’ai toujours tout fait pour cette équipe. J’ai essayé de tout donner et malheureusement je n’ai réussi à apporter cette coupe à Paris. J’espère que cela pourra arriver car j’ai laissé beaucoup d’amis là-bas. Dommage pour la saison qu’ils ont faite. Mais je vais rester toujours Rouge et Bleu.» Une très belle marque de reconnaissance.