Chelsea : Thomas Tuchel portait des chaussures porte-bonheur offertes par… le président du PSG

C’est une anecdote assez amusante livrée par Thomas Tuchel. Quelques minutes après le sacre de Chelsea, samedi soir, en Ligue des champions contre Manchester City (1-0), l’ancien entraîneur du PSG a révélé qu’il portait lors de cette finale des chaussures offertes par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Seulement six mois après son renvoi du club de la capitale, le coach allemand a rebondi de la plus belle des manières avec ce sacre dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Une revanche après son échec avec le PSG en finale face au Bayern Munich en août dernier (0-1) et seulement quelques mois après son arrivée sur le banc des Blues à la place de Frank Lampard.

«Je suis tellement heureux. C’est beaucoup d’émotions. Je ne pensais pas jeune entraîneur toucher une fois cette coupe. On était challengers. On s’était préparé à souffrir. Et on l’a fait», s’est-il réjoui tout sourire au micro de beIN Sports.

Avant de se laisser aller à une confidence en termes de superstition. Thomas Tuchel a indiqué qu’il avait aux pieds une paire de chaussures porte-bonheur qui lui avait été offerte par Nasser Al-Khelaïfi quand il était encore à Paris et qu’il avait oublié de mettre lors de la finale perdue contre le club bavarois à Lisbonne. Un oubli qui peut s’expliquer par sa blessure au 5e métatarse et une entorse de la cheville quelques jours plus tôt.

«J’avais ces chaussures à Paris. J’avais fait la promesse de les porter quand on atteindrait la finale de la Ligue des champions. C’était un cadeau du président du PSG. Mais quand on est allé en finale, je ne les ai pas portées. Et on a perdu. Alors, je les ai mises aujourd’hui.» Et Chelsea a gagné. Ces chaussures ont ensuite été portées en triomphe dans le vestiaire des Blues par Tuchel et ses joueurs.