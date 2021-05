Euro 2021 : Thierry Henry fait son retour en équipe de Belgique

Il est de retour. A moins de deux semaines du début de l’Euro (11 juin-11 juillet), Thierry Henry réintègre le staff de l’équipe de Belgique au côté du sélectionneur Pablo Martinez. L’ancien attaquant tricolore avait déjà occupé une place au sein de l'encadrement belge entre 2016 et 2018.

Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avait quitté les Diables Rouges, quelques mois après la Coupe du monde en Russie, pour entraîner l’AS Monaco. Moins de trois ans plus tard, après son passage compliqué en Principauté et une expérience mitigée à l’Impact de Montréal en Major League Soccer, Thierry Henry revient pour accompagner les coéquipiers d’Eden Hazard à l’Euro. Si son rôle n’a pas été précisé par la Fédération belge de football, il devrait retrouver son poste d’adjoint de Roberto Martinez, qui avait été confié à l'Ecossais Shaun Maloney.

Si son retour est une surprise, il est presque une évidence. L’entraîneur espagnol et la grande majorité des joueurs belges, dont le buteur Romelu Lukaku, n’ont jamais caché leur plaisir de travailler avec le Français, qui était plus particulièrement en charge d’encadrer les attaquants. Et l’occasion était idéale est de le faire revenir, alors que Thierry Henry était sans club depuis son départ de Montréal fin février pour des raisons familiales.

Son arrivée devrait mettre un peu de baume au cœur des Belges, qui s’inquiètent pour Kevin De Bruyne. La présence du milieu de terrain, victime d’une fracture du nez et l’orbite gauche, samedi, en finale de la Ligue des champions, est incertaine à moins de deux semaines du coup d’envoi de la compétition. La Belgique fera son entrée en lice face à la Russie (12 juin) avant d’être opposé au Danemark (17 juin) et à la Finlande (21 juin).