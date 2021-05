Moto 3 : Le jeune pilote suisse Jason Dupasquier est décédé

Jason Dupasquier n'a pas survécu. Gravement accidenté, samedi, à la fin des qualifications du Grand Prix d’Italie en Moto 3, le pilote suisse a succombé, ce dimanche, à ses blessures. Il avait seulement 19 ans.

Le jeune helvète était tombé dans les derniers instants des qualifications. Au cours de sa chute, selon les images de télévision et les déclarations des autres pilotes impliqués, le Japonais Ayumu Sasaki et l’Espagnol Jeremy Alcoba, il aurait été touché par au moins une moto, avant de glisser inanimé sur la piste.

Après une quarantaine de minutes d’intervention des secouristes, il a été transféré «polytraumatisé et dans un état grave» par hélicoptère médical au centre de traumatologie de l’hôpital Careggi (Florence), où il a subi pendant la nuit une chirurgie thoracique pour une lésion vasculaire. Mais cette opération n'a pas suffi pour lui sauver la vie, alors que de «graves lésions cérébrales» persistaient et qu'il avait été placé en soins intenstifs dans un état très grave.

«Malgré tous les efforts du personnel médical du circuit et de tous ceux qui s'occupent par la suite du coureur suisse, l’hôpital a annoncé que Dupasquier a malheureusement succombé à ses blessures», a indiqué le promoteur du Championnat du monde dans un communiqué.

Avant même l'annonce de son décès, son équipe PrüstelGP, profondément marquée, avait préféré se retirer et ne pas participer à la course. Son compatriote Thomas Lüthi, qui évolue en Moto2, avait lui aussi décidé de ne pas prendre le départ dans sa catégorie.

