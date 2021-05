MotoGP : Le cavalier seul de Fabio Quartararo au Grand Prix d’Italie

Une véritable démonstration. Fabio Quartararo a remporté, ce dimanche, d’une main de maître le Grand Prix d’Italie dans un week-end marqué par le décès de Jason Dupasquier. Avec ce 3e succès de la saison, le pilote français a consolidé sa 1ère place en tête du championnat du monde.

L’émotion était palpable sur le circuit du Mugello. A peine la ligne d’arrivée franchie, «El Diablo» a pointé ses doigts vers le ciel pour dédier sa 3e victoire de la saison au jeune Suisse de 19 ans, qui a succombé à ses blessures au lendemain de son accident à la fin des qualifications en moto. Et dans l’aire d’arrivée, pas d’effusion de joie mais Quartararo s’est saisi d’un drapeau suisse pour rendre hommage à son ami.

«C’était un jour étrange. Il y avait beaucoup d’émotion. C’étaient des conditions très difficiles. J’ai beaucoup pensé à Jason et cette victoire est pour lui. Je pense à ma maman, car c’est la fête des mères aussi. C’est une victoire en demi-teinte», a-t-il confié très ému avant de monter sur la plus haute marche du podium plaçant le drapeau suisse devant lui.

Sur la piste, le Niçois a livré un véritable récital tout au long de la course. Déjà impressionnant lors des qualifications avec une qualification record, Fabio Quartararo a réalisé un cavalier seul après la chute de Francesco Bagnaia, qui s’était emparé de la tête au départ. Johann Zarco, parti 3e et heurté avant le départ par le rookie Enan Bastianini, a bien tenté de suivre le rythme infernal de son compatriote. Mais comme les autres, il a fini par lâcher prise pour finalement finir à la 4e place derrière le Portugais Miguel Oliveira et l’Espagnol Joan Mir.

Avec le 6e succès de sa carrière en MotoGP, Quartararo a consolidé sa place en tête du classement du championnat du monde avec 24 points d’avance sur nouveau dauphin Johann Zarco et 26 longueurs sur Bagnaia après six courses. «Ça commence à être intéressant et j’espère continuer comme ça», a lancé Quartararo. Et ce sera dès la semaine prochaine au Grand Prix de Catalogne à Barcelone, où il avait triomphé l’année dernière.