Roland-Garros 2021 : Dominic Thiem, double finaliste, prend la porte dès le 1er tour

Première sensation à Roland-Garros. Double finaliste, en 2018 et 2019, Dominic Thiem a été renversé, ce dimanche, par l’Espagnol Pablo Andujar (6-4, 7-5, 3-6, 4-6, 4-6). C’est la première fois que l’Autrichien, tête de série n°4, est éliminé dès le 1er tour Porte d’Auteuil en huit participations.

Qu’elle semble loin sa victoire à l’US Open en septembre dernier. Dominic Thiem est très loin de son meilleur niveau et les spectateurs du court Philippe-Chartrier ont pu le constater. Et sa pause de près de deux mois, dans l’espoir de retrouver la plénitude de sa forme, notamment sur le plan mental, n’a pas eu l’effet escompté.

De retour sur le circuit début mai, il ne s’était pas forcément rassuré à Madrid, à Rome ou encore à Lyon. Sorti dès son entrée en lice dans le Rhône, il a subi le même sort sur la terre battue parisienne. Tout avait pourtant bien commencé pour l’Autrichien, qui menait deux sets à zéro avant de s’écrouler et de laisser son adversaire revenir dans la partie.

Auteur d’incalculables fautes directes (plus de 60), la tête de série n°4 a vu l’Espagnol recoller au score avant de céder dans la dernière manche à court de force et de solutions pour éviter cette élimination aussi précoce qu’inquiétante. «Mon jeu n’était tout simplement pas là aujourd’hui, mes coups manquaient de puissance, de précision, je ne sais pas trop pourquoi», a-t-il lâché à sa sortie du court. Et d’ajouter : «Je dirais que ce n’était pas le vrai moi, celui capable de se battre pour des grands titres. Pour le moment, ce n’est pas suffisant. C’est une situation très difficile.»

De son côté, Pablo Andujar continue de vivre un rêve éveillé. Une semaine après avoir éliminé Roger Federer à Genève, il s’est offert le premier top 5 de sa carrière à 35 ans. «Je suis le premier surpris, a-t-il confié. Mais j’y ai vraiment cru jusqu’au bout. C'est très spécial pour moi. C'est un cadeau que le tennis m’a fait aujourd’hui. (…) C’est le père Noël qui est venu chez moi ces deux dernières semaines.» Et il va tenter de prolonger de cette parenthèse enchantée au prochain tour, où il sera opposé au Moldave Radu Albot ou l’Argentin Federico Delbonis.