Equipe de France : le retour de Karim Benzema divise les Français, selon un sondage

Son retour alimente les débats. Après plus de cinq ans d’absence, Karim Benzema a été rappelé en équipe de France par Didier Deschamps pour disputer l’Euro (11 juin-11 juillet) avec les Bleus. Un choix qui divise les Français, selon un sondage Ifop pour «France-Pronos» et relayé par Le Parisien.

La population est partagée sur le come-back inattendu de l’attaquant français (81 sélections, 27 buts). Même si une légère majorité voit d’un bon œil son rappel en sélection. Près de 56% des Français se sont dit favorables à son retour, alors que 37% sont toujours opposés à revoir le joueur du Real Madrid sous le maillot tricolore.

Mais l’ancien lyonnais peut compter sur le soutien des amateurs de foot. Ces derniers sont 75% à approuver sa présence. Ils sont autant chez les fans de ballon à estimer que l’équipe de France a plus de chances d’être sacrée le 11 juillet prochain avec lui (75%). Chez l’ensemble des Français, la tendance est pratiquement identique en étant 62% à penser la même chose.

D’une manière générale, les Français sont confiants quant aux chances de l’équipe de France de décrocher un 3e titre de champion d’Europe après 1984 et 2000. Plus d’un sur cinq (22%) voient les coéquipiers d’Hugo Lloris être couronnés. Un chiffre qui grimpe à près d’un sur deux (45%) chez les spécialistes de ballon rond. Ils sont que 3% à penser qu’ils seront éliminés dès la phase de poules.

Enfin, plus surprenant, alors qu’ils sont champions du monde, les Bleus ne font pas l’unanimité et souffrent d’un léger déficit d’image. Les Français sont «seulement» 56% à avoir une bonne image de l’équipe de France. En revanche, ils sont 44% à ne pas avoir une bonne image et même 24% à ne pas «du tout» avoir une bonne image. A titre de comparaison, avant la Coupe du monde en Russie, il y a trois ans, 64% des Français avaient une bonne image des Bleus. Un bon parcours à l’Euro pourrait changer la donne.