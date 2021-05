Euro Espoirs : Les Bleuets éliminés en quarts de finale par les Pays-Bas (1-2)

Quelle désillusion ! Alors qu'ils avaient ouvert le score, les Bleuets ont été éliminés en quarts de finale de l'Euro Espoirs, ce lundi, par les Pays-Bas (1-2). Ils quittent la compétition par la petite porte.

Un dernier contre assassin. Dans les ultimes secondes de la rencontre, les hommes de Sylvain Ripoll, qui s’étaient portés en attaque sur un corner, ont été surpris par un contre des Néerlandais conclu par Myron Boadu (94e). Un scénario plus que cruel pour les Tricolores qui étaient présentés comme les favoris de cet Euro.

Avec cette élimination, l’équipe de France Espoirs a écrit un nouveau chapitre malheureux dans une compétition qui ne lui réussit pas. Si elle avait été demi-finaliste en 2019, elle n’a plus atteint la finale depuis 2002 et son unique titre remonte à 1988. Une éternité qui ne prendra pas fin cette année malgré la qualité et la richesse de son effectif.

Dans un début de rencontre équilibrée, les Bleuets étaient pourtant parvenus à trouver la faille dans la défense des Oranje grâce à Dayot Upamecano (23e). Sur un corner de Moussa Diaby, le futur défenseur du Bayern Munich, non retenu par Didier Deschamps pour l'Eruo, s’est élevé plus haut que tout le monde pour propulser le ballon au fond des filets.

Sur les bons rails avec ce but, les coéquipiers d’Ibrahima Konaté ont déraillé en seconde période. Et c’est déjà Boadu, opportuniste en début de seconde période, qui avait permis aux Pays-Bas de recoller au score (51e). Avant l'attaquant batave n'enterre les espoirs français dans les arrêts de jeu malgré plusieurs situations dangereuses avec notamment un poteau de Jonathan Ikoné (66e).

Certains Bleuets auront l’occasion de se racheter et prendre leur revanche dans un peu moins de deux mois aux JO de Tokyo. A eux de ne pas la gâcher et d’être cette fois à la hauteur d’un événement auquel l’équipe de France de football n’a plus participé depuis les Jeux de 1996 à Atlanta.