«Le club ne me donne pas la confiance dont j’ai besoin» : Zinedine Zidane explique les raisons de son départ du Real Madrid

Zinedine Zidane a préféré claquer la porte. Alors qu’il avait encore un an de contrat au Real Madrid, l’entraîneur français a décidé de quitter ses fonctions en fin de semaine dernière. Son choix s’explique par le manque de «confiance» du club espagnol à son égard, comme il l’a expliqué dans une lettre ouverte publiée ce lundi dans «As».

A l’annonce de son départ, les marques d’affection, venues des joueurs madrilènes, ont afflué sur les réseaux sociaux pour saluer leur désormais ancien entraîneur. Mais s’il faisait l’unanimité dans le vestiaire des Merengue, ce n’était pas forcément le cas auprès de ses dirigeants, qui ne semblaient plus lui afficher le même soutien. «Je m’en vais car je sens que le club ne me donne pas la confiance dont j’ai besoin, ne m’offre pas le soutien (nécessaire) pour construire quelque chose à moyen ou long terme», a regretté «Zizou» quelque peu amer.

S’il n’ignore rien des exigences d’un club comme le Real Madrid, qui a achevé cette saison sans le moindre titre, l’ancien meneur de jeu a déploré que certains éléments n’ont pas été assez pris en considération. «Je connais le football et je connais l’exigence d’un club comme le Real. Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois t’en aller. Mais (…) Tout ce que j’ai construit au quotidien, ce que j’ai apporté dans la relation avec les joueurs (...) a été oublié», a-t-il affirmé.

Il aurait également aimé bénéficier d’un peu plus de considération au regard de son palmarès, lui qui a notamment réalisé l’exploit inédit de gagner trois Ligues des Champions consécutives (2016, 2017, 2018) avec le club merengue lors de son premier passage sur le banc. «J’aurais aimé que ces derniers mois, ma relation avec le club et avec le président eut été un peu différente de celle des autres entraîneurs. Je ne demandais pas des privilèges, bien sûr, mais un peu de mémoire», a-t-il lancé.

Zinedine Zidane n’en oublie pas pour autant ses vingt ans passés au Real Madrid comme joueur puis comme entraîneur. «C’est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie», a confessé le Ballon d’or 1998 en remerciant le président Florentino Pérez. Il en a aussi profité pour égratigner la presse espagnole qui n’a pas toujours été tendre avec lui ces dernières semaines. «J'ai souffert beaucoup lorsque je lisais dans la presse, après une défaite, qu’on allait me virer si on ne gagnait pas le prochain match» a-t-il confié.

Mais il n’en reste pas moins motivé. S’il a quitté le banc du Real Madrid et tourné la page, il se voit désormais poursuivre sa carrière d’entraineur ailleurs et prendre en main une nouvelle équipe. «Je quitte le banc (du Real), mais je ne suis pas fatigué d’entraîner». Avis aux amateurs.