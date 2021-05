Roland-Garros 2021 : Roger Federer se balade pour son retour

Une balade pour commencer. Pour son retour tant attendu à Roland-Garros, Roger Federer s’est facilement débarrassé, ce lundi, de l’Ouzbek Denis Istomin (204e mondial) en trois sets et à peine 1h30 (6-2, 6-4, 6-3).

Deux ans après sa dernière apparition, le Suisse avait débarqué Porte d’Auteuil sans véritable repère avec seulement trois matchs dans les jambes en an et demi. D’autant que son retour sur le circuit, en mars dernier, après une double opération du droit l’année dernière, avait été pour le moins compliqué avec une défaite dès le 2e tour lors de son tournoi de reprise à Doha avant d’être éliminé dès son entrée en lice, mi-mai, chez lui à Genève.

Mais sur la terre battue parisienne, la tête de série n°8, qui fêtera ses 40 ans au mois d’août, a parfaitement maitrisé son sujet et son corps. Sur un court Philippe-Chatrier, entièrement acquis à sa cause, il a mis la main sur cette rencontre dès l’entame avec un break d’entrée et des jeux de service proche de la perfection (95% de réussite sur sa première balle) pour empocher la première manche en seulement 24 minutes.

Les deux suivantes ont été à peine plus relevées. L’homme aux vingt titres du Grand Chelem n’a jamais été mis en danger, avec aucune balle de break concédée, par un adversaire issu des qualifications totalement impuissant et n’a pas eu à forcer son talent pour filer au 2e tour. Du travail vite fait bien fait pour l’Helvète.

«Quel plaisir d’être de retour, ça a pris un peu de temps. J’ai su être flexible et j’ai réussi à enchaîner au filet, ça fait du bien. J’ai passé beaucoup de temps en réhabilitation et à l’entraînement, mais maintenant ça suffit, je veux gagner des matchs», a-t-il lancé après sa victoire. Et il tentera d’en faire autant au prochain tour, même si la marche devrait être un peu plus haute avec le Croate Marin Cilic (47e mondial), qui a écarté le Français Arthur Rinderknech.