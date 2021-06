Clément d’Antibes, le supporter le plus capé des Bleus, voit la France gagner l'Euro

Ce mercredi soir, à 21h05, les joueurs de Didier Deschamps affronteront la sélection du Pays de Galles à Nice, dans un stade Allianz Riviera qui sonnera creux à cause de la pandémie de Covid-19. Bien que privé de spectacle, Clément d’Antibes, 73 ans l’infatigable supporter des Bleus, assure qu’il parviendra à saluer les joueurs avant la rencontre.

Il a assisté à 276 matches de l’équipe de France dont 8 Coupes du Monde. Clément d’Antibes dont le coq Balthazar a contribué à sa notoriété ne pourra assister mercredi soir au match de préparation qui doit permettre aux hommes de Didier Deschamps de monter en puissance avant l’Euro (du 11 juin au 11 juillet), mais cet illustre supporter fera tout pour voir les joueurs. Et avec sa longue expérience, celui qui a suivi les Bleus dans 44 pays est assez confiant sur ses chances d’y parvenir. C’est même à vélo, depuis la cité des remparts, qu’il rejoindra ce mardi l’hôtel habituel de l'équipe de France, à Nice. «Avec les consignes sanitaires, ce sera peut-être plus difficile que d’habitude d’échanger avec eux», dit-il.

Pandémie de Covid-19 oblige, c’est devant sa télévision que Clément suivra donc les matchs de l’équipe de France durant l’Euro. Un crève-cœur pour ce passionné qui s’efforce cependant de rester philosophe. «J’ai des amis qui sont morts de ce satané virus, raconte-t-il. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Dans la vie, il y a des choses plus graves que le foot. Et puis ce sera l’occasion de regarder les matchs en famille, sans galérer dans les transports en commun. Mais l’odeur du gazon et les banderoles vont nous manquer».

«Bien-sûr que je suis content de revoir Karim chez les bleus»

Après l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés, Clément a posté sur Twitter deux photos de lui avec Karim Benzema, la star du Real Madrid qui vient de faire son grand retour en équipe de France. «Bien-sûr que je suis content de revoir Karim chez les Bleus, insiste Clément. Il a prouvé dans son club qu’il était un monstre sur le terrain. Avec Antoine et Kylian, la sélection aura un trio d'attaque d’enfer. Comme tous les supporters, ce que j’aime voir, c’est le beau jeu. Et je pense que ces trois-là pourront nous en apporter. Pour ce qui est des polémiques, j’ai décidé de ne pas m’y intéresser. À mon âge, on n’a plus envie de se prendre la tête pour des choses comme ça».

Clément voit la France remporter la compétition même s'il reste prudent. «Bien sûr, nous sommes champions du monde et finalistes du dernier Euro, rappelle-t-il. Mais dans le football, il y a toujours des surprises. Qui aurait imaginé Chelsea remporter la Champions League, cette année ?».