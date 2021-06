Euro 2021 : Coca-Cola lance ses canettes à l’effigie des Bleus

Une nouvelle série collector. A l’occasion de l’Euro (11 juin-11 juillet), Coca-Cola, partenaire officiel de la Fédération française de football et de la compétition, a lancé ses traditionnelles canettes à l’effigie des joueurs de l’équipe de France déjà disponibles en magasin.

Onze joueurs figurent sur ses canettes spécialement imaginées pour la compétition. On y retrouve Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, mais aussi Eduardo Camavinga, qui n’a malheureusement pas été retenu par Didier Deschamps.

Et alors que 400 millions de packs de Coca-Cola Original, Sans sucres et Cherry aux couleurs des Tricolores seront mis en vente au total, la marque propose aux supporteurs de devenir le 12e joueur. Jusqu’au 10 juillet, les fans des champions du monde ont la possibilité de repartir avec une canette personnalisée avec leur prénom et leur propre photo à la place de celles des joueurs en se rendant dans l’un des 53 magasins participants à l’opération.

En plus d’être à l’effigie de certains joueurs, ces canettes disposent également de QR codes offrant la possibilité de remporter jusqu’à 500 euros de bons d’achats sur le site de la boutique officielle de la FFF. Et pour soutenir au mieux les Bleus dans leur quête d’un 3e titre de champion d’Europe, des lens exclusives seront proposées aux utilisateurs de Snapchat avant et après chaque match.