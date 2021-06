Euro 2021 : Voici la prime que touchera chaque joueur en cas de victoire finale

Les Bleus savent à quoi s’en tenir. Hugo Lorris et ses coéquipiers connaissent le montant des primes qu’ils toucheront en fonction de leur parcours à l’Euro (11 juin-11 juillet). Elles seront inférieures à celles de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Avant chaque début de compétition, toujours la même question. Combien gagneront les Bleus ? Noël Le Graët y a en partie répondu. Et pour le président de la FFF, il n’y a pas lieu de modifier un barème mis en place depuis plusieurs années. «Il n’y a pas à discuter des primes. On reste sur le système mis en place lors des précédentes compétitions. Les joueurs se partagent 30% de la dotation globale versée par l’UEFA. Et ensuite, ils font ce qu’ils veulent de la somme», a-t-il confié au Parisien.

L’enveloppe allouée par l'UEFA pour cette édition s'élèverait à 371 millions d’euros. Dans le détail, chacun des 24 pays qualifiés devrait ainsi percevoir 9,25 millions d’euros pour sa participation à la phase de groupes et un bonus de 1,5 millions d’euros en cas de victoire et 750 000 pour un match nul. Les nations, qui décrocheront leur billet pour les 8es de finale, toucheront 2 millions d’euros supplémentaires, puis 3,25 millions d’euros en cas de quarts de finale et 5 millions d’euros pour une qualification en demi-finale. Le vainqueur empochera pas moins de 10 millions d’euros contre 7 millions d’euros pour le finaliste.

Si l’équipe de France réalise un parcours sans faute et remporte l’ensemble de ses matchs jusqu'à la finale, elle recevra ainsi un chèque de 34 millions d’euros. L’ensemble des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps et les quatre membres du staff percevront ainsi 30% de cette somme, soit 340 000 euros chacun. Si le montant du bonus qui sera perçu par les Bleus variera en fonction de leur parcours, ils ne toucheront rien en cas d'élimination dès la phase de groupes. Ils ne repartiront pas les mains vides pour autant. Car à chaque fois qu'ils portent le maillot tricolore, ils touchent une prime marketing liée au droit d'image d'environ 20 000 euros.

A titre de comparaison, les Tricolores avaient touché 250 000 euros chacun après leur finale perdue à l'Euro 2016 et environ 550 000 euros chacun après leur sacre en Russie en 2018, la Fédération ayant augmenté la part des 30% prévus. Mais les hommes de Didier Deschamps avaient reverser une partie de leur prime à une association et constituer un pot commun pour des membres de la FFF qui les avaient accompagnés durant leur parcours. Et il pourrait en être de même lors de cet Euro.