Roland-Garros : nouvelle déception pour Ugo Humbert

Ça ne sera pas pour cette année. En s’inclinant au premier tour ce mardi face au Lituanien Ricardas Berankis, Ugo Humbert a perdu sa 4e rencontre en 4 participations à Roland-Garros (qualifications comprises).

Une contre-performance pour la tête de série numéro 2 chez les Français et numéro 29 du tournoi. Le Lituanien a mis quatre sets pour venir à bout d'Ugo Humbert (6-4, 6-4, 2-6, 6-4).

0. Humbert et Roland Garros, je t'aime moi non plus : éliminé par Berankis, le Français n'a toujours pas remporté le moindre match à #RolandGarros.



2018 : 1er tour des qualifications



2019 : 1er tour vs Popyrin



2020 : 1er tour vs Polmans



2021 : 1er tour vs Berankis pic.twitter.com/1r66we0CYH

— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 1, 2021