Equipe de France : 5 000 supporters pour encourager les Bleus face à la Bulgarie ?

L’équipe de France va-t-elle enfin retrouver ses supporters ? Si la phase 2 du déconfinement est prévue pour le mercredi 9 juin, 5 000 spectateurs pourraient être autorisés à assister au match amical entre les Bleus et la Bulgarie, prévu la veille au Stade de France, selon Le Parisien.

Noël Le Graët avait émis la volonté d’avoir du public pour ce deuxième et dernier match de préparation avant l’Euro. Et le président de la FFF a été entendu. Alors qu’il avait fait une demande de dérogation, un accord de principe a été trouvée pour éviter un nouveau huis-clos. Il a notamment été rendu possible grâce aux dernières données plutôt rassurantes sur l’évolution de l’épidémie en Ile-de-France.

Mais quelques détails doivent encore être réglés et les instances travaillent actuellement sur le dispositif permettant l’accueil des supporters avec un point primordial à régler qui est celui du couvre-feu actuellement fixé à 21h avant de passer à 23h le lendemain. Alors que le coup d’envoi du match sera donné à 21h10 et qu’il devrait s’achever aux alentours de 23h, une réflexion est menée pour permettre aux supporters de quitter le stade et rentrer à leur domicile sans le moindre souci.

Le dernier match de l’équipe de France en «public» remonte au 11 octobre dernier. Comme quelques jours plus tôt contre l’Ukraine, ils étaient tout juste 1000 chanceux à avoir pu assister dans l’enceinte de Saint-Denis, qui peut contenir 80 000 personnes, à la rencontre de Ligue des nations contre le Portugal, qui s’était achevée sur un score nul et vierge (0-0).