Equipe de France : Les Bleus se régalent contre le Pays de Galles (3-0)

Pour son premier de préparation à l’Euro, l’équipe de France a dominé, ce mercredi, le pays de Galles rapidement réduit à dix à Nice (3-0) avec des buts de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Pour son retour, Karim Benzema a été très en vue, même s’il n’a pas marqué.

Cinq ans et 237 jours après sa dernière apparition sous le maillot bleu, Karim Benzema a renoué avec le fil de sa carrière internationale à l’Allianz Riviera. Là même où il avait connu sa dernière sélection en octobre 2015 avec un doublé contre l'Arménie. L’attaquant du Real Madrid n’a cette fois pas marqué sur la pelouse niçoise, où il a cristallisé une grande partie de l’attention, malgré plusieurs opportunités. Et il ne lui a manqué qu’un but pour ponctuer une prestation d’une grande qualité.

Mais le gardien gallois Danny Ward l’a privé d'une 28e réalisation en sélection. D’abord sur une tête croisée en début de rencontre qu’il a repoussé du bout des doigts (4e), puis sur un penalty qu'il a brillamment détourné (24e) et enfin sur une nouvelle tête en fin de match (83e). Et quand il ne s’est pas interposé, c’est son poteau qui s’est mis en travers de l’ancien lyonnais (78e) avant que le ballon ne revienne dans les pieds de Dembélé, qui n’avait plus qu’à le pousser dans le but vide pour inscrire le 3e but tricolore.

«Il a été malheureux, mais il a été bien présent avec son aisance technique.Avoir un but lui aurait fait plaisir, à moi aussi, mais s’il les garde pour après, tant mieux… Il s’inscrit dans un collectif dans la manière dont il joue, on a pu le voir ce soir», a déclaré Didier Deschamps au coup de sifflet final. Car s’il n’a pas marqué, sa performance tout au long des 90 minutes n’en reste pas moins intéressante et prometteuse à moins de deux semaines de l’entrée de l’équipe de France à l’Euro contre l’Allemagne (15 juin).

Tout comme son entente avec ses deux compères d’attaque Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui l’a laissé tirer le penalty. Et contrairement à Benzema, ils ont trouvé le chemin des filets. L’attaquant du PSG a ouvert le score, en étant opportuniste sur une frappe lointaine d’Adrien Rabiot (34e) avant que le natif de Mâcon, sur une remise du n°10 français, ne double la mise dès le retour des vestiaires d’une magnifique frappe enroulée du pied gauche en pleine lucarne (48e). Très attendu et particulièrement scruté, ce trio a donné envie de le revoir au plus vite.

Cette rencontre a également permis à Jules Koundé de connaître son baptême du feu avec les Bleus en entrant en jeu à la pause sur le côté droit de la défense à la place de Benjamin Pavard, quand Hugo Lloris a lui fêté sa 100e sélection comme capitaine. Et le gardien tricolore s’est distingué avec une somptueuse parade (65e) pour préserver sa cage inviolée pour la 3e fois consécutive. La meilleure série sous l’ère Didier Deschamps a ainsi été égalée. Tous les voyants sont donc au vert avant d’affronter la Bulgarie, mardi, prochain, au Stade de France pour le deuxième match de préparation avant pour Karim Benzema et les Tricolores d'entrer dans le vif du sujet.