Equipe de France : Un premier test pour les Bleus et Benzema contre le pays de Galles

Oublier le passé et préparer le futur. Nice accueille, ce mercredi, l’équipe de France pour le premier de ses deux matchs de préparation à l'Euro contre le pays de Galles. Cette rencontre, presque comme une autre au départ, s’est transformée en un événement très attendu avec le retour en Bleu de Karim Benzema, là même où il a connu sa dernière sélection en octobre 2015.

C’est donc sur la pelouse de l’Allianz Riviera que l’attaquant du Real Madrid va renouer le fil de sa carrière internationale mise entre parenthèses pendant plus de cinq ans. Mais s’il captera une grande partie de l’attention, Didier Deschamps s’est attelé à recentrer le débat et atténuer la ferveur suscitée par le rappel de l’ancien lyonnais, qu'il qualifie de «non-événement», dans une volonté de se concentrer sur le présent ainsi que sur ce qui attend ses joueurs dans les semaines à venir, plutôt que de ressasser indéfiniment le passé.

Et le présent, c’est ce premier match amical à moins de deux semaines du premier rendez-vous des champions du monde à l’Euro contre l’Allemagne (15 juin). Le patron des Tricolores devrait s’en servir pour concerner une large partie de son groupe, même si N’Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma, vainqueurs samedi de la Ligue des champions avec Chelsea, ne figureront pas sur la feuille de match, tout comme Thomas Lemar qui se remet de sa blessure à la cuisse. «Sur ce premier match de préparation, on a la possibilité de répartir un peu le temps de jeu, ce sera peut-être un peu moins le cas sur le deuxième. (…) Dans mon esprit, la priorité est de préparer l'équipe pour le 15 juin», a indiqué Didier Deschamps.

Il se servira donc de cette rencontre pour procéder à certains ajustements et peaufiner les automatismes, notamment dans le secteur offensif, qui devrait s’articuler autour de Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, pour trouver la meilleure animation. «Il y en aura une au début de match, peut-être d’autres en cours de match. La qualité, ils l’ont, mais ça dépendra aussi de notre milieu de terrain. Tout ça est lié», a confié Didier Deschamps.

Toujours est-il que cette attaque de feu, à défaut de pouvoir enflammer une Allianz Riviera à huis-clos, risque de donner quelques bouffées de chaleur aux défenseurs gallois avant de s'attaquer à la Bulgarie, mardi prochain, au Stade de France, puis à l'Europe.