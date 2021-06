Handball : Le PSG décroche le 8e titre de champion de son histoire

Le PSG continue de régner en maître sur le handball français. Le club de la capitale a décroché, ce mercredi, son 8e titre de champion de France grâce à sa victoire à Cesson-Rennes (28-34) lors de l’avant-dernière journée de championnat.

Avec trois points d’avance sur son premier poursuivant Montpellier, plus rien ne peut empêcher les Parisiens, qui comptent en plus un match en retard, de conquérir une 7e couronne consécutive dans l’Hexagone. Une juste récompense tant les joueurs de Raul Gonzalez ont survolé les débats cette saison. Ils ont notamment remporté leurs 22 premiers matchs, effaçant des tablettes les 19 victoires de rang de Montpellier lors de la saison 2011/2012. Au total, ils n’ont concédé qu’un seul match nul et une défaite (contre Nantes le 25 avril) pour 26 succès.

Paris n’a pourtant pas connu une saison de tout repos avec les absences de certains joueurs positifs au Covid-19. Et surtout la blessure de son maître à jouer Nikola Karabatic, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit mi-octobre, à Ivry. S’il a fait son retour dimanche dernier lors de la venue de Saint-Raphaël à Courbertin après 225 jours d’absence, le PSG a pu compter sur son effectif cinq étoiles pour conserver son trône.

Mais le désormais septuple champion de France aura à peine le temps de célébrer ce titre. Avec sa mission accomplie dans l’Hexagone, il va désormais s’attaquer au final 4 de la Ligue des champions, objectif clairement affiché du club depuis le rachat par les Qataris à l'été 2012 et qui lui résiste toujours. Et alors qu’ils affronteront Aalborg, le 12 prochain, les Parisiens arriveront à Cologne (Allemagne) avec le plein de confiance avec ce sacre et après avoir éliminé le tenant du titre Kiel en quarts de finale.