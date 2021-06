Ligue 1 : le retour à 18 clubs acté

La Ligue 1 va revenir à 18 clubs pour la saison 2023-2024 selon une information révélée mercredi par L'Équipe.

De 20 à 18. Selon le quotidien sportif, les clubs de Ligue 1, réunis mercredi matin, se sont mis d'accord pour «retirer» deux équipes du championnat de France à partir de 2023.

Initialement, ce resserrement de l’élite devait avoir lieu pour la saison 2022-2023 mais ce sera un an plus tard. Ainsi, dans le détail, il y aura quatre descentes en Ligue 2 et deux montées en Ligue 1 en mai-juin 2023.

Désormais, l’assemblée générale de la Ligue, prévue jeudi, doit adopter et valider ce passage de 20 à 18 clubs en Ligue 1 pour 2023-2024.

Pour rappel, la pandémie de Covid-19 depuis mars 2020 et l’incertitude autour des droits TV sans oublier la difficulté de certains clubs à trouver de nouveaux actionnaires (Bordeaux, Saint-Etienne…) sont la cause de cette crise du football professionnel qui doit se réinventer.