Vidéo : Floyd Mayweather impressionne à l'entraînement avant d'affronter Logan Paul

Floyd Mayweather, qui affrontera samedi Logan Paul, se prépare très sérieusement pour ce combat d’exhibition. Dans une vidéo, le boxeur apparaît en grande forme.

Il a beau avoir 44 ans et être retraité des rings, «Money» continue d’être un grand professionnel quel que soit son adversaire. Opposé au célèbre youtubeur qui se frotte aux combattants, l’Américain a posté une vidéo de son entraînement ces derniers jours.

On le voit en train d’échanger des coups et des esquives avec son entraîneur. Svelte, souple, habile et surtout très vif, Floyd Mayweather prouve qu’il n’a rien perdu malgré l’âge et qu’il ne prend absolument pas à la légère ce combat de boxe exhibition contre Logan Paul, qui a intérêt à être prêt.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène