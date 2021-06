F1 : Sergio Pérez vainqueur dans le chaos au Grand Prix d'Azerbaïdjan, Vettel et Gasly sur le podium

Incroyable fin de course dans les rues de Bakou ! Le Grand Prix d'Azerbaïdkan, relancé pour deux tours après l'accident de Max Verstappen, a réservé un scénario complètement fou, ce dimanche, avec la victoire de Sergio Pérez devant Sebastian Vettel et Pierre Gasly. Lewis Hamilton s'est manqué au moment du second départ et a finalement terminé 15e.

Tout s’est emballé à cinq tours de l’arrivée. Alors que Max Verstappen était installé confortablement en tête et qu’il filait vers sa 3e victoire de la saison, il a été victime à pleine vitesse d’un terrible accident après le déchirement de son pneu arrière gauche, comme Lance Stroll quelques tours plus tôt, provoquant l’interruption de la course.

Le pilote néerlandais a rejoint son stand complétement dépité et fou de rage, conscient qu’il avait perdu beaucoup dans la course en titre avec la possibilité de voir Hamilton, 2e derrière Sergio Pérez, de reprendre la tête du championnat du monde. Mais il n’attendait sûrement pas à voir ce qu’il s’est passé ensuite.

Après de longues minutes d’interruption, le temps d’évacuer la Red Bull de Verstappen et de nettoyer la piste, les pilotes encore en course ont repris place sur la grille pour un deuxième départ. Et à l’extinction des feux, Hamilton s’est immédiatement porté à la hauteur de Pérez, mais il a manqué son freinage et a tiré tout droit au premier virage. Pour le plus grand bonheur du Mexicain qui a profité des déboires de deux candidats au titre pour décrocher son premier succès avec Red Bulll et le deuxième succès de sa carrière, après celui au Grand Prix de Shakir en décembre dernier.

Derrière, la mésaventure de Lewis Hamilton a également fait les affaires d'un surprenant Sebastian Vettel, qui a offert à Aston Martin son premier podium, et à Pierre Gasly, qui est monté sur la 3e marche. A la lutte avec Charles Leclerc, qui avait réalisé la pole, il a su résister au pilote Ferrari pour signer une nouvelle magnifique performance avec son 3e podium, après sa 2e place au Brésil en 2019 et sa victoire à Monza la saison dernière.

Au terme de cette course mouvementée, c’est finalement le statu quo en tête du championnat du monde. Ni Max Verstappen, ni Lewis Hamilton n’ont marqué le moindre point. Le Néerlandais reste ainsi leader avec quatre points d’avance sur le septuple champion du monde avant une nouvelle bataille dans quinze jours lors d’un Grand Prix de France plus attendu que jamais.