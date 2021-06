«Il serait le bienvenu au Real Madrid» : Benzema en mission pour convaincre Mbappé

C’est ce qui s’appelle une cour assidue. Après plus de cinq ans d’absence en équipe de France, Karim Benzema a été rappelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro (11 juin-11 juillet). Et l’attaquant multiplie les déclarations pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid.

La décision du prodige de Bondy se fait toujours attendre. En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, le champion du monde tricolore poursuit sa réflexion sur son avenir et hésite entre prolonger avec le club parisien ou relever un nouveau défi. Notamment du côté du Real Madrid. Un club pour lequel il n’a jamais caché son attirance et qui le fait rêver depuis tout petit.

Pour l’aider à se décider, le club espagnol, qui en a fait sa priorité depuis plusieurs saisons, peut compter sur Benzema. Depuis son arrivée à Clairefontaine, l’ancien lyonnais a multiplié les prises de parole pour amadouer son coéquipier afin le rapatrier dans la capitale espagnole. «Il est le bienvenu à Madrid. Il a toutes les qualités pour être, peut-être un jour, un joueur de Madrid», avait-il déclaré une première fois sur RTL en début de semaine.

«Que lui vienne au Real, ce serait ça l’idéal. (…) Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid donc je lui souhaite, que ça se fasse rapidement, en tout cas s’il a des envies de quitter le PSG qui est une bonne équipe aussi», a-t-il ensuite confié à l’AFP, tout en louant ses qualités. «C’est un très bon joueur. Pour son jeune âge, il sait tout faire. Ce sont les joueurs que j’aime, qui savent jouer en une touche, prendre la profondeur. Agile, rapide, efficace. On n’a pas beaucoup joué ensemble mais aux entraînements on se cherche, c’est facile. Il sait jouer au foot et c’est très important de l’avoir.»

Karim Benzema a remis le couvert, ce dimanche, dans les colonnes de Marca. Il a répété tout le bien qu’il pense de son coéquipier en Bleu, avec lequel il se verrait bien évoluer en club. «Kylian est un jeune joueur avec d’immenses qualités, c’est un bon gars. Il serait bien sûr le bienvenu au Real Madrid, mais quelle équipe ne le signerait pas sans hésiter ? A l’heure actuelle, il a un contrat avec le PSG, on verra ce qu’il décidera», a-t-il lâché.

Mais plus que les déclarations, Benzema serait également très proche de Mbappé à Clairefontaine. Les hommes seraient régulièrement ensemble. Un rapprochement sûrement pas innocent qui pourrait permettre au Merengue de fournir des informations pour attirer et finir de convaincre l’ancien monégasque. L’entente des deux joueurs sous le maillot bleu pourrait également faire pencher la balance. Surtout s’ils permettent à l’équipe de France d’être sacrée le 11 juillet prochain.