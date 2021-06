Mayweather-Logan Paul : les règles du combat

Floyd Mayweather et Logan Paul s’affrontent dans la nuit de dimanche à lundi lors d’un combat de boxe avec des règles bien spécifiques.

D’un côté, un champion incontesté, désormais à la retraite, invaincu en 50 combats (50 victoires) et qui n’a plus besoin de prouver qu’il est une légende de la boxe. De l’autre, un Youtubeur phare de la planète qui a combattu deux fois (contre un autre youtubeur) pour un bilan d’un nul et d’une défaite. Si le favori est tout trouvé dans cet affrontement assez loufoque, il y aura des règles, les voici.

Les règles de Mayweather-Paul

8 rounds de 3 minutes chacun.

Les deux boxeurs porteront des gants de 10 onces.

Pas de casque de protection.

Pas de juge car combat exhibition.

Pas de vainqueur si match nul.

Victoire seulement par KO ou TKO.

