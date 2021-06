Mayweather-Logan Paul : qui est le youtubeur qui défie la star de la boxe ?

Opposé à Floyd Mayweather dimanche soir, Logan Paul n’a rien d’un boxeur. Il s’est fait connaître sur internet. Découverte.

Agé de 26 ans, Logan Alexander Paul, frère de Jake Paul – qui a également décidé de se lancer dans une carrière de combattants – est devenu célèbre sur Internet à partir de 2013 et notamment sur l’application Vine avec des vidéos humoristiques. Un destin tout tracé pour une personne née un 1er avril.

Car si lors de ces études au Westlake High School il s’est distingué par ses prouesses sportives, c’est via les réseaux sociaux qu’il décide de faire carrière. A raison puisque rapidement, il va atteindre les 3 millions d’abonnés. En 2014, il a atteint 105 000 abonnés sur Twitter, 361 000 sur Instagram, plus de 31 000 j'aime sur sa page Facebook et environ 150 000 abonnés à sa chaîne YouTube.

Polémiques et boxe

Une célébrité qui lui permettra de se faire connaître et de participer à des campagnes de publicité mais surtout de côtoyer de grandes personnalités comme Dwayne Johnson ou encore Alexandra Daddario. Preuve de son évolution, en 2017, Logan Paul atteint les 50 millions d’abonnés.

Mais avec la célébrité vient les polémiques. Une première affaire arrivera en décembre 2017 lorsqu’il publiera le corps d'un homme suicidé par pendaison au Japon. Il se filmera aussi en train de taser un rat mort. Les vidéos font scandale et sont supprimées dans les heures suivant sa mise en ligne. Dans la foulée, Youtube a décidé de suspendre la monétisation de sa chaîne.

En février 2018, Logan Paul, qui a notamment eu une relation avec l’actrice Chloe Bennet, se lancera dans la boxe. Il combattra un autre youtubeur, KSI. Après un match nul, les deux hommes se retrouvent un an plus tard et KSI l’emportera.

Avant d'affronter Floyd Mayweather, ex-patron des rings de boxe (50 victoires en autant de combats), Logan Paul va donc se présenter à Miami avec un bilan d'un nul et une défaite. Pas vraiment rassurant pour lui lorsque l'on connaît le sérieux de Mayweather.

