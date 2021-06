MotoGP : Zarco deuxième en Catalogne, Quartararo pénalisé

Johann Zarco a terminé deuxième du Grand Prix de MotoGP dimanche en Catalogne derrière Miguel Oliveira. Troisième Fabio Quartararo sur la ligne d'arrivée, qui a perdu un bout de combinaison, est pénalisé et finit sixième.

Il n’est pas passé loin de sa première victoire en catégorie reine. Le pilote français de Ducati-Pramac, parti en 3e position sur la grille de départ, a réalisé une incroyable remontée mais il y a manqué peut-être un tour pour entendre la Marseillaise.

«J’avais un bon rythme, j’ai mis du temps à dépasser à Jack Miller, a confié Johan Zarco. J’ai été chanceux que Fabio ait eu ce problème. J’ai tout donné mais Miguel a été trop fort.»

Car c'est l'image du jour lors de cette course. Parti en pole position, Fabio Quartararo a terminé la course torse nu suite à la perte d'un morceau de sa combinaison. A quatre tours de l'arrivée, alors deuxième et en lice pour la victoire, ce problème l'a fait perdre sa deuxième place mais il est parvenu à tenir pour contenir Jack Miller.

Mais il a été pénalisé pour ce problème dangereux. Résultat, le leader du championnat du monde termine 6e de ce Grand Prix de Catalogne.