PSG : L'arrivée de Georginio Wijnaldum bouclée ?

Un premier gros coup pour le PSG. En fin de contrat avec Liverpool et libre de tout engagement, Georginio Wijnaldum, également courtisé par le FC Barcelone, aurait choisi de rejoindre le club de la capitale, qui tiendrait sa première recrue de poids de l’été.

A la fin de la saison, qui a vu Paris perdre son titre de champion de France, Nasser Al-Khelaïfi avait promis du renfort en vue de la saison prochaine. «On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. (…) Il est sûr que l’on veut développer notre équipe», avait lancé le président parisien.

Et les dirigeants sont sur le point de boucler un dossier d’envergure avec le milieu de terrain néerlandais (30 ans), qui viendrait renforcer l’entrejeu. Tout proche de s’engager avec Barcelone, où il devait retrouver son ancien sélectionneur Ronald Koeman, l’ancien joueur de Newcastle a été convaincu par le PSG, qui a doublé le club catalan ces dernières heures grâce notamment à un meilleur salaire.

Le club parisien s’est montré très agressif pour parvenir à ses fins avec des émoluments deux fois supérieurs à ceux proposés par le Barça. Après s’être laissé le temps de la réflexion, Wijnalum a accepté la proposition parisienne, alors que Barcelone, disposant de moyens limités, a refusé de s’aligner sur l’offre du vice-champion de France. Il devrait signer un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2024 et se serait déjà entretenu à plusieurs reprises avec Mauricio Pochettino, jouant un rôle majeur dans sa venue.

L’arrivée de Georginio Wijnaldum devrait donner le ton du mercato du PSG, qui va ensuite se pencher sur d’autres postes à renforcer. A commencer par le côté droit de la défense. Et les négociations devraient se poursuivre avec l’Inter Milan pour Achraf Hakimi. Le club parisien et le latéral marocain ont déjà trouvé un accord. Il ne reste plus qu’à en faire de même avec le champion d’Italie.

Une chose est sûre, Paris, toujours dans l’attente d’une décision de Kylian Mbappé et qui serait entré en contact avec Cristiano Ronaldo, est bien parti pour être l’un des principaux animateurs du mercato.