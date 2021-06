Roland-Garros 2021 : Roger Federer déclare forfait

Roger Federer ne disputera pas les huitièmes de finale de Roland-Garros 2021. Le Suisse a annoncé dimanche son forfait.

C'était peut-être la dernière fois que la légende du tennis a foulé la terre battue parisienne samedi soir. A bientôt 40 ans, celui qui a terminé son match devant des tribunes vides à 0h45 contre Dominik Koepfer (7-6, 6-7, 7-6, 7-5) a donc décidé de sécuriser sa saison sur gazon et surtout Wimbledon, son tournoi.

«Après avoir discuté avec mon équipe, j'ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros, a indiqué le Suisse dans un communiqué. Après deux opérations du genou et plus d'un an de rééducation, il est important que j'écoute mon corps et que je n'aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d'avoir gagné trois matchs. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être de retour sur le terrain.»

Roger Federer, qui devait affronter lundi l’Italien Matteo Berrettini, 8e avait laissé entendre juste après ce match qu'il n'était pas certain de jouer ce 8e de finale.

«Le tournoi de Roland-Garros est désolé du retrait de Roger Federer, qui a livré un magnifique combat hier soir. Nous étions tous ravis de son retour à Paris où il a disputé trois matchs de haut niveau. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de la saison», a déclaré le directeur du tournoi Guy Forget, dans le communiqué de la FFT.

En cas de victoire contre Berrettini, l’ex-numéro un mondial, vainqueur de Roland-Garros en 2009, aurait été affronté Novak Djokovic en quarts, voire Rafael Nadal en demies. Si le public sera forcément triste d'apprendre cette nouvelle, il sera heureux d'avoir pu voir évoluer Federer Porte d'Auteuil cette année.