Roland Garros 2021 : Roger Federer forfait pour la suite du tournoi ?

Roger Federer a fait un retour très attendu à Roland Garros, mais il pourrait ne pas s’éterniser Porte d’Auteuil. S’il a écarté, samedi soir, l’Allemand Dominik Koepfer après plus de trois heures et demie d’un combat intense (7-6, 6-7, 7-6, 7-5), le Suisse n’exclut pas de se retirer avant son 8e de finale contre l’Italien Matteo Berrettini.

Dans le planning de l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, Roland Garros n’est pas une priorité. Revenu sur le circuit en mars dernier, après plus d’un an d'inactivité et une double opération au genou droit, l’Helvète ne veut pas trop tirer sur la corde. «Je ne sais pas si je vais jouer», a-t-il lâché en référence à sa future rencontre face à Berretini.

Alors qu’il a érigé Wimbledon en objectif prioritaire, il ne souhaite pas prendre le moindre risque pour arriver dans les meilleures dispositions sur le gazon londonien, où il visera un 9e sacre quelques semaines avant ses 40 ans qu’il fêtera le 8 août. «Je dois décider si je continue à jouer ou non. N’est-ce pas trop risqué de continuer à tirer, n’est-ce pas le bon moment pour se reposer ?», a-t-il concédé en référence au tournoi de Halle, qui commence le 14 juin et doit lancer sa saison sur herbe.

En pleine réflexion, il prendra sa décision en fonction de son état physique et surtout de son genou, toujours fragile, après sa rude bataille menée face à Koepfer. «A chaque match, je dois réévaluer la situation et voir le lendemain matin dans quel état je me réveille et comment va mon genou. C’est peut-être même encore plus vrai après un match aussi long que celui d’aujourd’hui», a-t-il confié.

Et s’il venait finalement à déclarer forfait, il pourrait avoir joué son dernier match à Roland Garros, qu’il a remporté à une seule reprise en 2009, sans même avoir pu faire ses adieux au public français et avoir eu l’ovation qu’il mérite.