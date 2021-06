Vidéo : l'incroyable KO au buzzer infligé par Rozenstruik à Sakai à l'UFC

Battu en février par Ciryl Gane, Jairzinho Rozenstruik a brillamment retrouvé la victoire samedi contre Augusto Sakai qu’il a mis KO lors de l’UFC Vegas 28.

Au buzzer. Le Surinamien a envoyé son rival au tapis à la dernière seconde du premier round. A 30 ans, le rouleau-compresseur des poids lourds, deux défaites au compteur à l’UFC, a dominé largement le Brésilien.

Jairzinho Rozenstruik, surnommé «Bigi Boy», a enchaîné Augusto Sakai, qui a tenté de lui échapper en début de combat. Mais le Surinamien ne l’a pas laissé respirer.

Jairzinho Rozenstruik with the KO at the buzzer!! #UFCVegas28 pic.twitter.com/c0jtwP4Cq6

— Jason Williams (@jasoneg33) June 6, 2021