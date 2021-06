F1 : Pierre Gasly bientôt chez Mercedes ?

Les performances de Pierre Gasly ne passent pas inaperçues. Au volant de son Alpha Tauri, le pilote français n’en finit plus d’impressionner, comme, dimanche, au Grand Prix d’Azerbaïdjan, où il est monté sur le 3e podium de sa carrière (3e). Et à l’issue de ce résultat, le Normand a reçu les félicitations de Mercedes, qui pourrait se pencher sur son cas pour la saison prochaine.

L’avenir se prépare maintenant pour l’écurie championne du monde, qui connait un début de saison compliqué. La course dans les rues de Bakou en a été la parfaite illustration avec la 15e place de Lewis Hamilton, qui s’est manqué au moment du 2e départ, et la nouvelle copie décevante rendue par Valtteri Bottas seulement 12e. Déjà fortement contesté au sein de son équipe, il n’a pas arrangé sa situation avec ce piètre résultat, lui qui connait son plus mauvais début de saison depuis son arrivée en 2017.

Face à cette situation, les responsables se seraient déjà lancés en quête d’un remplaçant au Finlandais, en fin de contrat en décembre, pour la saison prochaine. Et parmi ses potentiels successeurs figurerait, outre le Britannique George Russell, un certain Pierre Gasly, qui réalise des miracles presque à chaque course avec une monoplace davantage faite pour lutter pour une place dans le top 10 que sur le podium.

Et pourtant, dans la capitale azérie, il a encore fait l’étalage de tout son talent, notamment dans les deux derniers tours pour résister à Charles Leclerc et monter sur la 3e marche du podium derrière Sergio Pérez et Sebastian Vettel. «Ça fait toujours plaisir. On a fait une victoire (à Monza l’année dernière), une deuxième place (au Brésil en 2019) et maintenant une troisième place, s’est-il félicité. Ça a été vraiment un excellent week-end de la première séance jusqu’aux qualifications. En course, j’ai tout donné même avec les petits soucis qu’on avait et je pense qu’on a montré une très belle performance».

Et elle a été saluée comme il se doit par Mercedes. «Félicitations pour le podium aujourd’hui, Pierre. Continue ton excellent travail cette saison», a posté l’écurie sur son compte Twitter. Preuve qu’elle suit avec attention les performances du Français, qui ne devrait pas rester insensible à cet intérêt porté par les Flèches d’Argent. D’autant qu’à 25 ans, il aspire à franchir un nouveau cap dans une carrière qui a été mouvementée.

@PierreGASLY congratulations on the podium today, Pierre. Keep up the excellent job this season. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 6, 2021

En fin de contrat à la fin de la saison, avec des options sur les saisons 2022 et 2023, il sait que ses résultats seront déterminants pour son futur. «Les opportunités viendront avec les résultats, a-t-il expliqué dans l’Equipe en avril dernier. Surtout si je poursuis sur la lancée de fin 2019 et 2020. C’est ça qui fera monter ma cote dans le paddock.» Et elle semble déjà très élevée du côté de Mercedes.