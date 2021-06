Italie : un ex-espoir de l’AC Milan se suicide et laisse une lettre pour expliquer son geste

Ancien espoir de l’AC Milan, Seid Visin s’est suicidé vendredi dernier à l’âge de 20 ans. Il a laissé une lettre pour expliquer son geste.

Le jeune homme a décidé de mettre fin à ses jours dans son domicile de Nocera Inferiore, près de Naples, suite à plusieurs actes de racisme dont il a été victime. «Où que j’aille, où que je sois, je ressens le poids des regards sceptiques, biaisés, dégoûtés et effrayés des gens», a écrit le jeune Italien d’origine éthiopienne.

Seid Visin s’est longuement confié dans cette lettre. «J’avais pu trouver un travail [de serveur] que j’ai dû quitter parce que trop de gens, surtout les plus âgés, refusaient que je les serve. Comme si je ne me sentais pas déjà mal à l'aise, ils m’ont accusé d’être responsable, car beaucoup de jeunes (et blancs) italiens n’ont pas pu trouver de travail. C’est comme si j’avais honte d’être un noir, comme si j’avais peur d’être considéré comme un immigré.»

Il s'appelait Seid Visin. Né en Ethiopie et adopté en Italie à 7 ans, il était compagnon de Donnarumma et Locatelli à l'AC Milan.



Voici une lettre dans laquelle il dénonçait le racisme qu'il subissait depuis plusieurs années.



Âgé de 20 ans, il s'est suicidé vendredi. pic.twitter.com/N9CdOf7htI — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) June 6, 2021

Et l’ex-joueur de l’AC Milan n’était pas un immigré. Né en Ethiopie, il a été adopté à 7 ans par une famille italienne avec laquelle il a eu une belle enfance heureuse. «C’est comme si je devais prouver à des gens qui ne me connaissaient pas que j'étais comme eux. Italien et blanc. J'avais l'habitude de faire de mauvaises blagues sur les Noirs pour montrer que je suis comme eux, mais c'était la peur. Peur pour la haine que je voyais dans les yeux des gens qui regardaient les immigrés, ajoute le footballeur dans son texte. Je veux juste me rappeler que les épreuves et les souffrances que je vis ne sont qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan de souffrance vécu par ceux qui préfèrent mourir au lieu de mener une existence dans la misère et l'enfer.»

Gardien de but du club milanais, Gianluigi Donnarumma a été très affecté par la perte de son ami qu’il a côtoyé chez les jeunes. «J'ai rencontré Seid dès mon arrivée à Milan, nous avons vécu ensemble dans un internat, quelques années ont passé mais je ne peux pas et je ne veux pas oublier son incroyable sourire, cette joie de vivre, a confié l’international italien. C'était un ami, un garçon comme moi. Nous avons affronté ensemble toutes les difficultés de ceux qui quittent leur famille et leur foyer à l'âge de 14 ans pour poursuivre un rêve.»