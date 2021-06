JO de Tokyo : Romain Bardet renonce à son tour

Après Julian Alaphilippe, Romain Barbet. Comme le champion du monde tricolore, le Français a renoncé, ce lundi, à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Il préfère se concentrer sur la fin de saison avec sa nouvelle équipe (DSM).

Le profil très montagneux de l’épreuve en ligne au pays du soleil levant (234 kilomètres autour du Mont Fuji) semblait taillé pour ses qualités. Au cœur de l’hiver, le grimpeur avait même affiché ses ambitions au Japon, où il rêvait de conquérir une médaille d’or. «Un titre olympique fait changer de dimension en tant qu’athlète. Aux JO, on n’est plus seulement cycliste, on est athlète de l’équipe de France. C’est unique dans une carrière. On sort de notre monde du vélo. Pour moi, c’est l’essence de ma pratique sportive. Une médaille olympique dans le monde du sport, c’est le Graal», avait-il confié ambitieux à France Bleu en janvier dernier.

Mais six mois plus tard, Romain Bardet, 7e du dernier Tour d’Italie, a revu ses plans et fait une croix sur ses ambitions olympiques. «Après une discussion à trois avec l’équipe, Thomas Voeckler (le sélectionneur de l’équipe de France), et moi-même, on a décidé que je ne participerai pas aux Jeux Olympiques cette année», a-t-il indiqué à L’Equipe.

Il a justifié ce choix par sa volonté de se focaliser sur les objectifs de sa formation, et notamment le Tour d’Espagne (14 août-5 septembre). «On a de gros objectifs avec DSM qui nous attendent en fin de saison et ce n’était pas possible d’avoir un pic de forme à Tokyo avec ce programme-là», a-t-il souligné.

Sans Julian Alaphilippe, ni Romain Bardet, et dans l’attente de savoir si Thibaut Pinot, toujours en délicatesse avec son dos, sera en mesure de participer, Thomas Voeckler devrait miser sur David Gaudu, Guillaume Martin ou encore Warren Barguil pour tenter de décrocher une médaille.