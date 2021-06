Mayweather-Paul : les stars et les fans critiquent le combat

Logan Paul et Floyd Mayweather se sont quittés sur un nul lors de leur combat de boxe exhibition dans la nuit de dimanche à lundi qui a reçu pas mal de critiques.

Alors que beaucoup attendaient une victoire de l’ancienne gloire des rings – au moins par TKO –, c’est finalement d'un partage des points qu'a accouché cet affrontement assez loufoque contre le Youtubeur, qui disputait seulement son troisième combat de boxe.

A Miami, Floyd Mayweather, invaincu en 50 combats officiels, n’a pas été en mesure d’infliger une défaite à son jeune adversaire de 26 ans, tout content d'avoir tenu sur ses deux jambes jusqu'au bout des huit rounds. C’est d’ailleurs lui qui sort gagnant.

«C'est l'un des plus grands moments de ma vie. Je suis heureux. C'était un honneur de monter sur le ring avec lui, a réagi à chaud Paul, qui fut tout de même au bord de l'écroulement de fatigue à la fin du 5e round. J’ai réalisé l’un de mes rêves. C’est la preuve que tout est possible.»

En face, «Money», qui a énormément déçu son monde, a confié son étonnement sur Logan Paul. «Il était bien meilleur que je ne le pensais, a assuré Mayweather après coup. Le fait de tenir la distance a été une victoire pour lui. Je me suis amusé, lui aussi. Quand l'argent arrivera, nous verrons qui est le gagnant.»

Mais ce combat a été longuement critiqué notamment sur Twitter par les fans mais également les champions des sports de combat. Francis Ngannou ou encore Saul Alvarez ont peu apprécié le spectacle.

It's crazy to think that Logan Paul (0-1) just made $20M on a boxing exhibition.





WHAT ARE WE DOING WRONG?

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) June 7, 2021