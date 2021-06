Vidéo : L’échange entre Kylian Mbappé et Thomas Pesquet depuis l’espace

Plusieurs centaines de kilomètres séparent les deux hommes entre la terre et l’espace. Mais cette distance n’a pas empêché Kylian Mbappé, actuellement à Clairefontaine pour préparer l’Euro avec l’équipe de France, et Thomas Pesquet, à bord de la station spatiale internationale, d’échanger dans une vidéo publiée, ce lundi, sur le site de l’UEFA.

«C’est fou c’est incroyable de regarder les images et de te voir comme cela». L’attaquant tricolore a d’emblée été émerveillé de voir l’astronaute en apesanteur avec un ballon de l’Euro dans les mains. «Tu es un peu le premier à faire partie d’un vol spatial par ballon de football interposé, donc félicitations», lui a rétorqué dans un sourire le Rouennais, grand amateur de sport.

Véritablement fasciné, le prodige de Bondy a immédiatement eu envie d’en savoir davantage sur la mission de son compatriote. «J’ai des tas de questions à te poser», lui a-t-il lancé. Et la première concernait ses impressions d’être dans l’espace. «C’est plein de sensations. Une mission de six mois ça commence de manière phénoménale avec le lancement. C’est comme un tour de manège puissance 10 000. L’accélération, les vibrations, tu es collé à ton siège. Tu es dans une fusée. C’est comme être sur un missile qui te propulse dans l’espace. C’est fantastique. Après, quand tu arrives dans l’espace, c’est le calme, tout se met à flotter, tout est serein, tout est facile. Tu t’affranchis des limites de ton corps. Tu peux soulever des charges super lourdes. Évidemment, tu ne ressens pas les effets du poids. Tu peux voler. C’est un peu comme dans un rêve», a expliqué Thomas Pesquet.

Le Normand et le footballeur ont ensuite fait des parallèles entre leurs aventures respectives en groupe. «On va vivre six mois en tout un peu en vase clos, entre nous, en groupe. Je sais que vous dans une grande compétition c’est un peu la même chose. Le stage de la compétition, l’isolement, certains de tes coéquipiers sont tes amis, d’autres, tu ne les as pas choisis. Il faut gérer la pression», a indiqué Thomas Pesquet.

«C’est important de toujours créer une atmosphère qui permet à chacun de s’épanouir, a confié de son côté Kylian Mbappé. Je pense qu’au bout d’un moment, c’est pareil pour vous, on a toujours besoin d’une personne. Il y a toujours un moment donné quelqu’un qui va apporter sa spécificité au groupe. C’est important pour ça de créer un cadre pour que tout le monde puisse s’épanouir. Tu peux avoir besoin de n’importe, qui n’importe quand. C’est comme ça que tu gagnes et que tu peux durer. Je pense que c’est pareil dans l’espace».

Pendant près d’une vingtaine de minutes, les deux compatriotes ont continué d’échanger sur les points communs entre la vie d’astronaute et de footballeur, tout en répondant chacun aux interrogations de l’autre. Avant que Thomas Pesquet ne souhaite bonne chance aux Bleus pour l’Euro. «Rendez-nous fiers, j’essaie de tout faire pour donner une bonne image de la France et je suis sûr que vous le ferez aussi», a-t-il lancé. Et ça commencera pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers le 15 juin contre l’Allemagne.