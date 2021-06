Allemagne : Victime d'une «machination», un joueur de Stuttgart jouait sous une fausse identité

Il ne faudra plus l’appeler Silas Wamangituka, mais Silas Katompa Mvumpa. L’ailier congolais, qui joue à Stuttgart en Bundesliga, a révélé, ce mardi, qu’il évoluait jusqu’à maintenant sous une fausse identité.

Le joueur, également passé par la Belgique et le Paris FC, a été victime d’une «machination» de son ancien agent. Dans un communiqué, le club allemand a indiqué que le jeune homme avait été placé sous tutelle et vu ses papiers confisqués. Et le changement d’identité visait à le tenir éloigné de certains contacts dans son pays natal et à le rendre vulnérable au chantage, car sa véritable identité ne l’aurait en rien empêché d’obtenir ses permis de séjour en Europe.

Après avoir récemment changé d’agent, le joueur, recruté par Stuttgart en 2019, a décidé de tout avouer avec l’aide de son club. «J’ai vécu ces dernières années dans l’angoisse permanente, et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo», a confié Silas Katompa Mvumpa dont la date de naissance a également été modifiée. Et d’ajouter : «Rendre publique mon histoire a été un pas difficile à faire pour moi».

Il espère que son histoire pourra «donner du courage à d’autres joueurs, qui ont dû vivre des choses similaires avec les intermédiaires». Il peut en tout cas compter sur le total soutien de Stuttgart et ses dirigeants. «Silas reste le joueur et la personne qu’il a toujours été dans le cœur de nos fans et de ses coéquipiers. Il est avant tout une victime dans cette histoire de changement de nom, et c’est pourquoi nous allons le soutenir», a assuré le directeur sportif du club Sven Mislintat.

Cette révélation intervient alors qu’il vient réaliser une très bonne saison avec onze buts inscrits, permettant au VfB Stuttgart de terminer à la 9e place de la Bundesliga. Et grâce à ses performances, Silas Katompa Mvumpa, acheté pour 8 millions d’euros il y a deux ans au Paris FC, a vu sa valeur marchande grimper à 25 millions d’euros.

Face à cette situation, Stuttgart est entré en contact avec la Ligue et la Fédération allemande, mais estime que la licence de Silas Katompa Mvumpa est valable et qu’il pourra continuer à jouer normalement.