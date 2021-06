France-Bulgarie : répétition générale pour les Bleus avant l’Euro

Face à la Bulgarie, ce mardi soir, l’équipe de France va se tester une dernière fois avant l’Euro (11 juin-11 juillet). Et devant du public.

Dernier galop d’essai. Au stade de France, devant 5.000 spectateurs, les champions du monde vont tenter de confirmer leur succès aisé contre le pays de Galles (3-0) mercredi dernier, et ce à une semaine du début du Championnat d’Europe et de leur entrée en lice contre l’Allemagne.

Evidemment, les Bulgares sont bien loin de leur niveau d’antan et ne seront sûrement pas aussi puissants que les Allemands ou les champions d’Europe portugais. Mais les coéquipiers d’Hugo Lloris voudront poursuivre leur montée en puissance avant le grand rendez-vous, peaufiner les automatismes et engranger du rythme.

Si, une nouvelle fois, les yeux seront rivés sur le trio doré «Karim Benzema-Antoine Griezmann-Kylian Mbappé», Didier Deschamps voudra sûrement tester quelques joueurs et éviter de prendre des risques inutiles, surtout après la (très) longue saison.

L’objectif sera donc de laisser le ciel aussi bleu qu’il est actuellement pour les Tricolores. La bulle anti-Covid ne souffre d’aucune faille, la réintégration de Karim Benzema s’est bien passée et le sourire est sur tous les visages. Aux Bleus de confirmer face aux Bulgares désormais. Même si les Tricolores refusent tout excès de confiance.

«Il faut rester mesuré, a toutefois évacué Adrien Rabiot. Forcément, on est champions du monde en titre, vice-champions d'Europe, donc cela peut paraître normal. Mais on a un autre regard là-dessus : on n'a pas trop envie de se mettre en avant, ce sont des choses qu'il faut montrer sur le terrain, tout en gardant cette confiance en notre potentiel.»