Clarisse Agbegnenou décroche son 5e titre mondial

Clarisse Agbegnenou a remporté mercredi son cinquième titre mondial, le quatrième d’affilée, lors des Championnats du monde de Budapest dans la catégorie des -63 kg.

Elle continue d’écrire l’histoire. En battant la Slovène Andreja Leski par ippon en finale, la judokate française a ajouté une nouvelle breloque d’or à son palmarès après 2014, 2017, 2018 et 2019. A 28 ans, elle se rapproche des trois judokates les plus titrées de l'histoire des championnats du monde : la Japonaise Ryoko Tani, la Chinoise Wen Tong (7 titres chacune) et la Belge Ingrid Berghmans (6).







Clarisse Agbegnenou remporte un cinquième titre mondial ! Elle devance David Douillet et devient seuleème judoka française la plus titrée de l’histoire.





Bravo Clarisse !

Et désormais, Clarisse Agbegnenou va pouvoir se concentrer sur les Jeux olympiques de Tokyo cet été où elle visera la médaille d'or qui manque à son immense palmarès. La quintuple championne du monde et quintuple championne d'Europe avait échoué en finale des JO de Rio en 2016.

A noter qu’avec cette victoire, elle offre par ailleurs à l'équipe de France sa première médaille lors de ces championnats du monde.