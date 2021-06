Equipe de France : faut-il s’inquiéter pour Karim Benzema sorti blessé ?

A cinq minutes de la pause du match entre la France et la Bulgarie, l’inquiétude a envahi les Bleus et ses supporters. Victime d’une béquille, Karim Benzema a été contraint de céder sa place. Quelque peu inquiétant à une semaine de l’entrée à l’Euro, même si Didier Deschamps s’est voulu rassurant.

Touché au-dessus du genou droit après un contact avec un joueur bulgare, l’attaquant du Real Madrid a tenté de poursuivre la rencontre. Mais la douleur était trop forte. Quelques instants seulement après s’être fait strapper la cuisse, il a demandé à sortir et a été remplacé la tête basse par Olivier Giroud. Dès sa sortie, il a été pris en charge, le visage grimaçant, par les membres du staff médical tricolore dans les tribunes du Stade de France.

Au coup de sifflet final, le sélectionneur tricolore s’est toutefois voulu rassurant sur l’état de santé de son joueur. «Il a pris un coup, une béquille sur le vaste interne du genou, il sentait le muscle dur et il ne fallait pas prendre de risque, c’est pour ça qu’il est sorti. C’est un coup, il y a toujours pire dans la vie. J’ai un staff médical de haut niveau, on va faire ce qu’il faut. Ça ira mieux de jour en jour. Je n’ai pas de souci particulier. Les impondérables sont là, il faut faire avec. Il y a rien de dramatique», a-t-il assuré.

CONNAÎTRE LA NATURE PRÉCISE DE LA BLESSURE

Karim Benzema devrait néanmoins passer des examens plus approfondis pour connaître la nature précise de sa blessure et surtout la durée de son indisponibilité, à moins d’une semaine de l’entrée de la France à l’Euro face à l’Allemagne (15 juin). S’il s’agit d’une béquille bégnine, l’ancien lyonnais devrait pouvoir reprendre l’entraînement d’ici à ce week-end et être en mesure de pourvoir sa place à Munich. Mais si elle est plus grave que prévue, sa participation à cette première rencontre pourrait être remise en cause.

Les prochaines heures risquent d’être décisives et aucun risque ne sera pris. C’est donc une petite course contre-la-montre qui vient de commencer pour que Benzema soit remis sur pied à temps. Même si en cas d’absence, Olivier Giroud, auteur d’un nouveau doublé contre la Bulgarie (3-0), a prouvé qu’il était prêt à prendre la relève.