Euro 2021 : fan-zones, bars… Comment suivre la compétition ?

L’Euro 2021 débute ce vendredi 11 juin et la France post-confinement est prête à vibrer au gré des matchs des Bleus et faire la fête pour chaque victoire. Pour autant, le Covid-19 est toujours là, rendant certaines pratiques festives plus compliquées à mettre en place qu'à l'accoutumée.

Des fan-zones installées ?

C’est le cas notamment des fan-zones, ces endroits délimités où les supporters peuvent se réunir en grand nombre pour voir les matchs sur écran géant et profiter de buvettes. La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a confirmé qu’elles pourront bien être installées. Cependant, plusieurs contraintes sont à prévoir.

Du début de l'Euro au 30 juin, qui correspond au moment où la compétition en sera aux quarts de finale, une jauge de 5.000 personnes maximum devra être respectée (si la taille de la zone dédiée ne permet pas d’atteindre ce nombre en respectant ces règles, alors il faudra se résoudre à être moins nombreux). Jusqu’à cette date, il sera, de plus, interdit d’être debout. Il faudra donc s’asseoir sur les sièges déjà installés pour profiter du match. Une distanciation minimale, qui n’a pas été précisée (vraisemblablement entre un et deux mètres), sera laissée entre chacun d’entre eux. Une chaise vide devra également être laissée entre chaque supporter ou groupe de six supporters venus ensemble.

A partir du 30 juin, la jauge de 5.000 pourra être augmentée, sur décision préfectorale, en fonction des circonstances épidémiques locales. Les fans pourront enfin se mettre debout, mais il faudra toujours observer un périmètre de 4m2 autour de chacun.

A noter que la présentation du pass sanitaire (preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de rétablissement du Covid-19, certificat de vaccination) sera impérativement demandé pour accéder à une fan-zone de plus de 1.000 places, et que le masque sera évidemment obligatoire.

Plusieurs grandes villes du pays (Nantes, Lyon, Lille, Belfort, Tours, Saint-Denis, Noisy…) ont indiqué être en réflexion pour la mise en place d’une fan-zone. Mais les contraintes détaillées plus haut pourraient avoir raison de la volonté des autorités locales.

les bars se préparent

Se rejoindre dans un bar pourrait donc être la solution privilégiée pour un grand nombre, afin de profiter à la fois du football et de la ferveur populaire. Reste que là encore, les restrictions dues au Covid-19 ne faciliteront pas la tâche.

En effet, les terrasses peuvent désormais accueillir 100% des consommateurs, même si ceux-ci doivent impérativement être assis à une table, et pas à plus de six. A l’intérieur, la jauge est limitée à 50%, là encore avec l’obligation d’être sur une chaise. Les gérants pourront donc profiter de leurs télés à l’intérieur et installer des écrans dehors s’ils le peuvent, mais personne ne pourra se tenir debout.

Le maire du IIe arrondissement de Lyon, Pierre Olivier, expliquait ainsi dans ActuLyon : «j’ai vu quelques bars, pendant les horaires calmes, faire des mises en place, des tests, avec des chaises toutes rangées dans la même direction, pour regarder les matchs, tout en respectant le protocole sanitaire».

Si aucun document ne sera demandé pour s’asseoir et se désaltérer devant un match en intérieur, la règle veut que les clients scannent un QR code ou notent leur nom dans un «cahier de passage», pour être prévenus si un cas de Covid-19 était signalé durant leur passage dans l’établissement.

Le 30 juin, les salles pourront à leur tour accueillir 100% des clients et il n’y aura plus de limite maximale de convives par table. La consommation au comptoir ou debout sera néanmoins toujours interdite.

Dans son salon ou chez des amis pour être tranquille

Pour ceux privilégiant la tranquillité vis-à-vis des règles à respecter, il sera possible d’inviter leurs amis à domicile. En effet, même si les autorités recommandent de ne pas dépasser six personnes dans un même logement, aucune interdiction formelle n’existe. Gare cependant à ne pas dépasser le couvre-feu pour rentrer chez soi après la rencontre. Il démarre à 23h jusqu’au 30 juin.