Euro 2021 : titulaire, joker... Quelle place pour Olivier Giroud ?

Double buteur mardi contre la Bulgarie après avoir remplacé Karim Benzema, Olivier Giroud risque de donner du fil à retordre à Didier Deschamps en vue de l’Euro.

Le phénix a encore frappé. Souvent enterré, l’attaquant de Chelsea a encore une fois prouvé qu’il faudra bel et bien compter sur lui pendant le Championnat d’Europe des nations (11 juin-11 juillet). Une bonne nouvelle pour l’équipe de France qui aura une arme de plus pour tenter de chercher le troisième sacre européen de son histoire après 1984 et 2000.

A 34 ans, et après une saison très compliquée malgré le gain de la Ligue des champions avec les Blues, Olivier Giroud était promis à être sur le banc tricolore pendant la compétition. Encore plus avec le retour de Karim Benzema et les munitions offensives sur le banc (Ousmane Dembélé, Wissam Ben Yedder ou encore Marcus Thuram).

Mais avec la blessure de l’attaquant du Real Madrid (béquille), «Olive» a une nouvelle fois eu sa chance et l’a saisie. Entrée en jeu, il a attendu la fin de la rencontre pour venir couper deux centres (un de Pavard, l’autre de Ben Yedder) pour s’offrir ses 45e et 46e buts en équipe de France. Et revenir à 5 longueurs du meilleur buteur de l’histoire des Bleus Thierry Henry.

«(Etre titulaire), ça reste un objectif, c'est ce qui me fait avancer, avait-il récemment confié. Je suis quelqu'un de besogneux, je vais tout faire pour y arriver, mais jamais au détriment du collectif. C'est un objectif mais ça ne m'obsède en aucun cas.»

Et s’il ne réclame rien, Olivier Giroud se tient en tout cas prêt. «Je ne vais pas vous dire que je revendique quoi que ce soit, je fais ma part du travail et je suis à fond derrière l'équipe de France donc, je n’ai aucun état d'âme, aucun ressentiment, aucune rancune, je suis en paix et je profite de chaque instant», avait-il déclaré.